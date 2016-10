En god tradisjon

Leder Norge bygger på kristne og humanistiske verdier.

Alle skolebarn bør få invitasjon til julegudstjeneste

Selv om kirke og stat skiller lag har vi fortsatt en folkekirke i landet med 3,8 millioner medlemmer. Uansett personlig tro anerkjenner de fleste kristendommens sentrale og historiske rolle som kultur- og tradisjonsbærer. At norske barn får et innblikk i kirkens liv, og en erfaring med gudstjenester, burde ikke være særlig kontroversielt. Likevel blir det hvert år på denne tiden strid om skolegudstjenester.

I fjor høst kom Utdanningsdirektoratet med en ny anbefaling til skolene. Heretter måtte elevene aktivt melde seg på hvis de ville delta i julegudstjenester. Tidligere har foreldre søkt og fått fritak for sine barn hvis de ikke ønsker at de skal være med. Kirkerådet klaget de nye retningslinjene inn for Kunnskapsdepartementet, men fikk ikke medhold.

Vi mener alle skolebarn bør bli invitert til skolegudstjeneste før jul. De som av ulike årsaker ikke ønsker å delta skal selvsagt få fritak og skolen bør arrangere et alternativt opplegg for disse. Vi mener et kirkebesøk før jul tjener som en viktig påminnelse om en sentral del av vår kulturarv. Det er i tråd med skolens oppgave å gi elevene en opplæring i samfunnets grunnleggende verdier.

For enkelte humanetikere er heller ikke den nye instruksen tilstrekkelig. Det holder ikke at elevene aktivt må melde seg på. De ønsker ingen julegudstjeneste i skoletiden. Vi tror dette er feil vei å gå. Det minner om debatten i Danmark der lærere har tatt til orde for «religionsfri gudstjeneste» slik at alle kan være med til kirken, uansett livssyn. Det blir absurd, og en fornektelse av hva som er kirkens oppdrag.

Skolens oppdrag er et annet, lærerne skal ikke drive forkynnelse. Men elevene skal få en innføring i kristne og humanistiske verdier. Som et ledd i dette mener vi skolegudstjenester er et bidrag for større forståelse. At Norge er blitt et flerkulturelt samfunn med mange religioner og livssyn endrer ikke på dette. Nettopp i møte med ulike religioner og livssyn er det viktig å lære om vår egen kulturarv. Et av lærestedene er kirken.

LES OGSÅ: Måtte søke om fri for å gå på julegudstjeneste