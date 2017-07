Reisende i hat

Leder Det er ingen verdens grunn til at norske skattebetalere skal bidra til å finansiere spredningen av et barbarisk menneskesyn.

Britisk politi arresterte i forrige uke den marokkanskfødte predikanten Tarik Chadlioui i Birmingham. Spansk politi har hevdet at Chadlioui er den åndelige lederen for et islamistnettverk i Europa som har rekruttert fremmedkrigere til IS.

Blant annet er han beskyldt for å ha bidratt til å radikalisere en av massedrapsmennene fra Bataclan i 2015.

Chadlioui holder høy profil på sosiale medier med nærmere 30.000 følgere på Facebook og 16.000 abonnenter på YouTube. Videoene hans skal ha fått 13 millioner visninger, ifølge nettstedet Counterextremism. Dette er fra nå av en sak for etterforsknings- og påtalemakten.

En av videoene viser at Chadlioui holder hoff for en liten gruppe menn på en kafé på Grønland i Oslo i juni 2012. Ifølge NRK Østlandssendingen har han besøkt Norge minst tre ganger siden den gang, sist i 2016. På et opptak kanalen viser, sier han ting som at en mann som tillater sin kone og datter å bevege seg utendørs uten hijab, eller lar dem håndhilse på andre menn, vil bli nektet adgang til paradiset. Ifølge NRK skal han ha samlet inn nærmere 2,3 millioner under sine norgesbesøk.

Det er i seg selv dypt forstemmende at personer i Norge inviterer mørkemenn som Chadlioui, og at statsstøttede norske moskeer som Center Rahma lar ham bruke lokalene sine til å spre sine forrykte, sterkt antidemokratiske ideer. Og det er før man ser på hans mulige forbindelser til personer bak massedrap.

Danmark innførte i vår et innreiseforbud for seks religiøse forkynnere som klassifiseres som «hatpredikanter». På listen står blant annet kanadieren Bilal Philips, som også har vært i Norge, invitert av organisasjonen IslamNet. Et lignende forbud er til vurdering hos den norske regjering.

Det kan være vanskelig å håndheve et forbud som innebærer forhåndssensur av meninger, særlig når meningene kamufleres som religiøs overbevisning. Norge får også besøk av predikanter fra andre religioner som har et forstokket syn på kvinner, homofile, barneoppdragelse, etc.

Men det er ingen verdens grunn til at norske skattebetalere skal bidra til å finansiere spredningen av den typen barbarisk menneskesyn som det flere av disse predikantene representerer. Og særlig i miljøer hvor hatpredikantene tilsynelatende ikke har noe problem med å reise millioner av kroner i kollekt.