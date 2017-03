Turisme som vekstnæring

Leder Reiselivet blir stadig viktigere for inntekter og sysselsetting i Norge. Bransjen trenger stabile og gode rammebetingelser for å vokse.

Fredag la næringsminister Monica Mæland frem en Stortingsmelding om norsk reiseliv. Det er 17 år siden sist og på høy tid. Reiselivet er i hurtig endring og det finnes et stort potensial for ytterligere vekst

De siste årene har reiselivsnæringen fått hjelp av en svekket norsk krone. Det har gjort det rimeligere for utlendinger å feriere i Norge og dyrere for nordmenn å reise utenlands. Kronekursen påvirkes av oljepris og rentenivå, og konkurransevilkårene kan raskt endre seg.

2016 ble et rekordår, med en økning i besøk og inntekter. Reiselivsnæringen har 160 000 ansatte i Norge. Den er særdeles viktig for sysselsetting og verdiskaping over hele landet. I fjor ble det registrert 33,1 millioner gjestedøgn ved overnattingssteder i Norge. En del av veksten skyldes at nordmenn ferierer mer i et eget land, men en viktigere årsak er stadig flere utlendinger legger sin ferie til Norge.

I mange lokalsamfunn er hoteller og overnattingssteder hjørnesteinsbedrifter. Mange er familieeide hoteller med lange tradisjoner. Det er et godt mål å forenkle villniset av offentlige reguleringer og kontroller, som særlig belaster små aktører. Et annet virkemiddel regjeringen foreslår er å redusere formueskatten for hoteller og overnattingssteder. Det skal skje ved å øke verdisettingsrabatten vesentlig, utover satsen på 20 prosent som ble fastsatt i skatteforliket i Stortinget. Vi mener man må tilstrebe lik beskatning av næringseiendom. Norge vil uansett være et høykostnadsland, sammenlignet med mange andre alternative reisemål. Det gjelder derfor å fremheve det som gjør Norge til et unikt.

For mange vil det være naturopplevelsene. Et godt forslag i reiselivsmeldingen er å tilrettelegge og markedsføre nasjonale turstier. Det er å fremheve noe av det mest unike ved norske naturopplevelser, samtidig som bidrar til sikrere og mer bærekraftig bruk av naturen. En positiv plan er å vektlegge kulturturisme, ved å opprette samarbeidsråd mellom kultur og reiseliv.

Bransjen har selv påpekt at det skjer store endringer i reiselivet på grunn av digitalisering og etterspørsel av mer individuelt tilpassede reiser. Det er derfor høyst betimelig å evaluere bruken av 231 millioner kroner årlig i markedsføring av Norge som reisemål. Vi må sikre oss at millionene brukes målrettet og smart.