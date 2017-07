En ekte Lofot-skatt det er

Kommentar «Søppel, avføring og brukt toalettpapir». Overskriften i onsdagens VG kunne gitt meg en mer fristende start på to ukers rundreise i Lofoten.

Det begynte å føles som en unnlatelsessynd aldri å ha feriert i Nordland, da vennegjengen i fjor bestemte seg for å dra på surfetur til knøttlille og smellvakre Unstad helt nordvest på Vestvågøy. Det neste året har jeg brukt på å glede meg til sommerens to uker lange retur.

Spektakulær natur, idylliske fiskevær og midnattssol lokker over én million turister til Lofoten og Vesterålen hvert år. Det er en popularitet som de fleste andre håpefulle, norske turistkommuner misunner. Men hordene med tilreisende utgjør også en ekstrem belastning på infrastrukturen til de fire kommunene i fastlandslofoten.

Nå ber ordføreren i Flakstad kommune (1350 innbyggere) om å få innføre en turistskatt for å drifte toaletter, parkering og søppelhåndtering. Han får støtte fra et samlet Lofotråd der alle ordførerne sitter.

Skrevet av Mona Grivi Norman, kommentator i VG

Får nei fra regjeringen

Lokalpolitikerne argumenterer med at overføringene fra staten dekker de kommunale utgiftene til egne innbyggere, ikke ekstrautgiftene til å legge forholdene til rette for turister. Men regjeringen gir en kollektiv tommel ned for innføringen av lokale turistskatter. De mener ansvaret ligger hos det lokale næringslivet som får gleden av store inntekter fra turistnæringen.

Det er lett å mene at de som tjener pengene, også bør være ansvarlige for å rydde opp etter sine gjester.

Men hotelleiere føler seg ikke ansvarlige for å plukke opp søppel etter teltturister. Båtutleiere har ikke noe stort ønske om å drive offentlige toaletter for campingturister. Dermed ender ansvaret opp hos kommunene som skal samordne infrastrukturen.

Det ansvaret må de ta. Av hensyn til oss besøkende, men ikke minst av hensyn til de 24.000 fastboende som må snirkle seg forbi bobilkøer på vei til nærbutikken og opplever at folk setter opp telt i eplehagen deres og gjør fra seg bak uthusetderes.

Natur er allemannseie



Da det privateide fiskeværet Nusfjord i fjor ønsket å innføre en betaling på 75 kroner fra alle som ønsket å besøke tettstedet, ble de stanset. Hensynet til allemannsretten veide tyngre.

Det har vært et viktig og vakkert prinsipp i Norge at naturen vår er gratis. Til forskjell fra småbyer jeg besøkte i Montenegro i sommer, der store hotellkjeder har fått kjøpt opp og stengt av hele øyer og gamlebyer, så er strandlinja og villmarken i Norge tilgjengelig for alle. Og så tåler vi heller at kaffekoppen koster det hvite ut av øyet, når vi kommer frem til utsiktspunktet.

Allemannsretten er et prinsipp vi må holde på. Derfor bør ikke en eventuell turistskatt innføres som en bomring, eller ved å gjerde inn turistperler slik den opprinnelige planen i Nusfjord var.

Ressurssterke turister

Men hva er egentlig argumentet for ikke å la det være opp til kommunenes selvstyrerett å legge til en liten turistavgift? Om dette skjer på overnatting eller på samtlige turistrelaterte aktiviteter, er det noe både nordmenn og utenlandske turister kjenner igjen fra populære reisemål som Barcelona, Praha og Berlin. En euro eller to ekstra på regningen i «City Tax».

Det er dyrt i Norge, men turistene som velger å komme hit er stort sett ressurssterke – og lar seg ikke skremme av å betale en tier eller to for tilgang til turstier, parkering og rene toaletter. Enten det skjer i form av en avgift – eller for å slippe inn på en utedo.

For selv ikke overskrifter om «søppel og avføring», skremmer meg vekk fra Lofoten.

Dessuten skal vi tilbringe fem av dagene på Værøy ute i havgapet. Ifølge en fersk artikkel i Aftenposten er det øya for dem som «drømmer om Lofoten, men med langt færre turister» – så får jeg bare håpe ikke alle fikk med seg den reportasjen.