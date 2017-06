Reality på høyt nivå

Kommentar Hvis Donald Trump håndterer presidentgjerningen som et realityshow, er tidligere FBI-sjef James Comey den første som virkelig har forstått spillereglene.

En slik kongresshøring er litt som en fotballkamp. I lange perioder skjer det ingenting. Senatorene stiller lange, repeterende spørsmål, som strengt tatt ikke er spørsmål, men postulater. Comey avgir de samme svarene i stadig mindre varierte versjoner.

Så plutselig glimter det til. En senator stiller et av spørsmålene på en litt annen måte, et eller annet trigger Comey til å si at «Jeg ble sparket med den hensikt å forandre Russland-etterforskningen». Eller han hevder at Trumps påstander om FBI var «løgn, enkelt og greit».

Comey er en imponerende og sammensatt figur. Han svarer grundig og tilsynelatende ærlig på alle spørsmål. Formelt korrekt og så konkret som det er mulig å være. Samtidig har han på fire år oppnådd å bli den mest kontroversielle FBI-sjefen siden den herostratisk berømte J. Edgar Hoover. Det er stor skepsis mot ham blant demokratene, etter måten han håndterte etterforskningen av Hillary Clintons epostskandale på. Og det er nå stor skepsis blant mange republikanere for måten han har håndert Russland-etterforskningen på - inntil Trump sparket ham.

Det mest oppsiktsvekkende i første runde av onsdagens høring, var hvordan han rett ut fortalte at han hadde lekket innholdet i et møte han hadde hatt med Trump til en venn, med ønske om at vennen skulle bringe dette videre til New York Times. Hensikten var at opplysningene skulle føre til at kongressen skulle oppnevne en egen spesialetterforsker.

En strategi han lyktes i.

Mye av det Comey sier står i direkte kontrast til ting Trump har sagt. Her står påstand mot påstand. Trump har antydet at han har gjort lydopptak av alt sammen. Comey oppfordret ham indirekte om å legge frem opptakene.

Dette er reality tv på et høyere nivå.