Samværets pris

Debatt Da Jean-Paul Sartre skrev at helvete er andre mennesker, tenkte han på norsk offentlighet i 2017.

MORTEN LANGFELDT DAHLBACK, filosof og skribent

For da debatten om norsk hverdagsrasisme skjøt fart i slutten av januar ble det tydelig at om det er noe som er vanskelig her i verden, så er det å forholde seg til det potensielle ubehaget det medfører å leve blant andre mennesker, med all deres vennlighet og råskap, tøffhet og sårbarhet

Morten Langfeldt Dahlback.

Det begynte da VG publiserte en kronikk av Nina Bahar. Bahar skildret flere tilfeller hvor hun hadde blitt møtt med mer eller mindre subtilt diskriminerende spørsmål og utsagn, som «hvor kommer du egentlig fra?» eller «så godt norsk du snakker!». Mina Ghabel Lunde fulgte opp med en bloggpost hvor hun beskrev flere former for hverdagsrasisme: fra en sjef som hadde nektet henne å dekke iransk politikk på grunn av hennes iranske opphav til nordmenn som gjorde seg morsomme på hennes bekostning ved å dra vitser om islam (Lunde er ikke muslim) og bekjente som spurte henne om hun ikke frøs i det kalde, norske klimaet. Flere liknende historier kom fram i intervjuer VG gjorde med unge mennesker med minoritetsbakgrunn.

Den røde tråden i disse historiene er at ord, uttrykk og handlemåter som framstår som uskyldige og velmente for etniske nordmenn kan oppleves som fremmedgjørende og fordomsfulle av personer med minoritetsbakgrunn. Slik sett er kjernen i debatten om hverdagsrasisme et etisk spørsmål om hvordan vi bør forholde oss til at våre egne handlemåter, talemåter og tenkemåter kan virke krenkende eller fordomsfulle.

Debatten som fulgte har imidlertid en annen rød tråd, nemlig at det er så vanskelig å forholde seg til andres negative opplevelser at det er enklere å snakke om Timbuktus reaksjon på en av Frode Øverlis vitsetegninger (som Kjetil Rolness gjør i sin kronikk 21/1), trigger warnings og safe spaces og andre lumske fenomener fra amerikansk universitetskultur (som Stig Frøland beskriver i VG 28/1) og om at rasisme er «et av de mest betente og fordømmende ordene i menneskehetens historie» (som Espen Goffeng gjør i sin kronikk i Minerva 5/2).

Både Stig Frøland og Kjetil Rolness sammenlikner tankegangen i Bahars innlegg med «den identitetspolitiske galskapen» (Rolness) som har drevet enkelte grupper ved amerikanske universiteter til å kreve «safe spaces» for «alle mulige minoritetsgrupper». En slik sammenlikning gjør det lett å forklare erfaringer med hverdagsrasisme gjennom «vrangtolkning, mistenksomhet og paranoia». Men det betyr ikke at den er holdbar. For det er åpenbare forskjeller mellom Bahar, som først og fremst oppfordrer oss til å snakke og handle på mindre fremmedgjørende måter og Oberlin-studenten som skjelte ut en annen for å bruke det spanske ordet «futbol» i stedet for «soccer», ettersom vedkommende ikke var latinamerikaner, og deretter hånte ham da han viste til sin latinamerikanske gudfamilie. Begge er eksempler på identitetspolitikk. Men å behandle dem som uttrykk for en enhetlig «tankegang» er like rimelig som å sammenlikne islamkritikken til Sam Harris med de konspiratoriske og rasistiske utsondringene i en SIAN-pamflett.

Erfaringer som dem Bahar og Lunde beskriver er ikke unike for etniske minoriteter eller identitetspolitiske aktivister. I et intervju med den amerikanske journalisten Ezra Klein forteller den konservative forfatteren og juristen J. D. Vance om hvordan han, som vokste opp i en hvit arbeiderklassefamilie i en bygd i Appalachia, opplevde diskriminering, fremmedgjøring og utestengelse etter at han hadde kommet inn på jusstudiet ved Yale Law School. Som mange andre fra lavere sosiale lag som har beveget seg inn på den, intellektuelle elitens enemerker måtte han øve seg i å tåle slengbemerkninger og klasseforakt. Selv framhever Vance denne tåleevnen som en dyd av nødvendighet for folk som ham selv, men også for andre minoritetspersoner som forsøker å klatre på den sosiale rangstigen. Uten den, sier han, ville han synke ned i et dypt psykologisk hull.

Tåleevne er imidlertid ikke enden på visa. De som forårsaker fremmedgjøring og diskriminering, sier Vance, bør også kan lære å oppføre seg mindre dumt og ubetenksomt. Når han vektlegger personlig tåleevne er det fordi det er ønsketenkning å tro at de som allerede sitter godt i det vil påta seg ansvaret for at dem som er på utsiden blir fremmedgjort eller diskriminert, ikke fordi hverdagsdiskriminering er noe hver enkelt bør tåle. Å appellere til tåleevnen er like mye et uttrykk for resignert realisme som for et personlig ideal.

Den resignasjonen er velbegrunnet. For hvis det er noe vi kan lære av debatten om hverdagsrasisme er det at det alltid er lettere å kreve tøffhet av andre enn av seg selv. I sin kronikk i Minerva framhever Espen Goffeng at en tolerant og åpen offentlig samtale forutsetter en vilje til å tåle ubehag. Goffeng innrømmer deretter at han ville være «nervøs» dersom han skulle snakke med Nina Bahar, fordi han er redd for at hans «hvite språk » inneholder «andre forferdelige ting» som «fører til at jeg er et forferdelig menneske» . Men å beklage seg over hvor skummelt det er å kunne slumpe til å si noe som kan oppfattes som fordomsfullt knappe fire avsnitt etter å ha levert et flammende forsvar for hvor viktig det er for den liberale og tolerante samtalen at vi tåler ubehag er ikke bare ironisk, det er dobbeltmoralsk.

Goffeng har rett i at toleranse og åpenhet krever at vi er villige til å t å le ubehag. En konservativ kristen som vender det døve øret til en LHBT-person som forteller om hvor belastende det er å vokse opp i en kultur hvor det er etablert at homofili er en enveisbillett til evig fortapelse bidrar ikke til en å pen og tolerant offentlig samtale, og det gjør heller ikke en verdiliberaler som fnyser hånlig av tapet en verdikonservativ opplever når de føler at samfunnets kjerneverdier krakelerer. Det samme gjelder når vi oppdager at det å spørre en andregenerasjonsinnvandrer hvor han egentlig kommer fra virker fremmedgjørende. For hvorfor skulle det være bedre å fnyse av dem enn av verdikonservative eller LHBT-personer som føler seg tråkket på?

Debatten om hverdagsrasisme krever at vi tåler ubehaget ved å få vite at vi har krenket eller såret noen. Det betyr ikke at «den krenkede alltid har rett» – det sosiale livet er fullt av misforståelser, uhell og velmente feiltrinn – men at vi skylder andre såpass respekt at vi tar de negative erfaringene deres på alvor, også når de føler seg utestengt, diskriminert eller fremmedgjort, og også når vi har handlet i god tro. Det gjør vi overfor venner, partnere, kolleger og fremmede, og det bør vi også gjøre overfor dem som føler seg utsatt for hverdagsrasisme.

Menneskelig samvær har en pris, og selv om det er ønsketenkning å tro at flertallet vil ta sin del av regningen betyr det ikke at de bør la være å bla opp. Det er det viktig å holde fast ved når Bahar, Lunde og andre med minoritetsbakgrunn forteller oss hvordan de opplever hverdagsrasisme. Javisst kan det gjøre vondt i selvfølelsen å innse at noe av det vi gjør er dumt og diskriminerende, men som konservative amerikanere liker å si: suck it up, buttercup. Såpass skylder vi dem, og såpass skylder vi oss selv.