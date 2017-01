Nordmenn er ikke rasister – de er nysgjerrige

Debatt Å bli spurt om hvor jeg er fra er noe jeg må leve med. Det er positivt at folk spør og det er sånn vi lærer av hverandre.

ANJA LEELA HAGELER, tidligere deltaker i Anno

Jeg var den første som ble adoptert fra Sri Lanka til Norge i 1975. Jeg kom til Norge åtte måneder gammel, og mine foreldre ga meg sammen oppdragelse som min bror som ikke er adoptert.

Mange av mine venner sier at jeg er mer norsk enn dem. Jeg liker friluftsliv, svømmer året rundt og jeg driver med triathlon. Jeg kjører intervaller klokken 06:30 på morgenen, er ute i fjellet med hunden min, og fisker.

Jeg var det eneste mørke barnet på barneskolen og ungdomskolen. Det var kanskje to eller tre mørke i hele Steinkjer der jeg vokste opp. Som en mørk person husker du veldig godt dette. Det var ingen i klassen og på min barneskolen som tenkte på meg som ikke-norsk.

Men beveget jeg meg litt utenfor var det noen som kunne rope etter meg «din jævla svarting», og de var som oftest ute fra bygdene, der det kanskje var mer ukjent og dermed føltes utrygt. Først på slutten av 90-tallet kom det innvandrere til Steinkjer.

Da jeg var på ferie i Oslo som 11-åring, husker jeg også at ikke så mange mørke personer. Da jeg så en afrikansk kvinne gå ved Oslo S, var det spesielt også for meg. Jeg kan huske henne ennå.

Jeg opplevde ikke direkte rasisme som barn og gjennom oppveksten, og har eller ikke opplevd mye av det i voksen alder. Jeg tror egentlig ikke at vanlige folk er rasister – de fleste er nysgjerrige, og det er sunt og bra å være nysgjerrig!

Jeg har ikke noe i mot at folk spør meg om hvem jeg er, eller hvor jeg kommer fra. Mange sier «du snakker bra norsk». Ja, selvfølgelig sier de det. Det er naturlig med mitt utseende.

Dette er noe jeg må leve med og noe jeg må tenke på som en del av meg. Det er positivt at folk spør synes jeg, det er sånn vi lærer av hverandre.

Jeg tror det er viktig å snu litt på det, og tenke at det er naturlig at folk spør. Hvis noen slenger rasistiske kommentarer etter meg – noe jeg ikke har opplevd på mange mange år – så snur jeg meg og smiler og vinker, og kanskje snakker med dem.

Jeg tror de fleste er hyggelige og vil alle det beste. De færreste tenker vondt om et mennesker før de vet hvem personen er. Hvis jeg hele tiden skulle gå rundt og tenke at folk tenker negativt om meg fordi jeg er mørk, tror jeg også at jeg ville føle det.

Min bestemor var fra Sigerfjorden i Nordland. Alt hun sa var «rett fra levra» og hun var et godt eksempel på en som hadde fremmedfrykt, for eksempel ved at hun kunne si ting dersom hun så en mørk person på TV. Men hun glemte meg. Jeg var ikke mørk i hennes øyne, jeg var Anja som hun var veldig glad i!

Jeg mener ikke at det ikke finnes rasisme, for det gjør det. Men jeg velge å tro at det er veldig få mennesker som er rasister. Det handler nok heller om fremmedfrykt og uvitenhet.