Je suis muslimjævel, innvandrerdrit

Debatt Barna mine må lære at det ikke er pent å banne, men noen ganger er det greit likevel.

ABID RAJA, stortingsrepresentant for Venstre

«Jeg er den islamske elefanten inni rommet ditt. Jeg er en mistanke, jeg er en maskot, jeg er politikk.» Den norske sommeren byr på opplevelser i naturen, nakne tær i sanden, unger som leker i gresset og litt ekstra tid til å være sammen venner og familie. Den byr også på regnværsdager som virker som de varer en hel uke, i hvert fall hvis du er syv år gammel og kroppen rister av energi som krever å bli brukt.

Jeg vil ikke skru av musikken

Det var en sånn regnværsdag i juli at jeg satte på Karpe Diems låt «Den islamske elefanten» hjemme, så ungene mine skulle få bevege litt på seg, danse og synge med. Litt enkel familiemoro mens vi venter på at solen titter frem igjen og vi kan gå på stranda og prate som om regnet aldri kommer.

Abid Raja. Foto: FRODE HANSEN/VG

«Jeg er et diskotek, og de danser inni hodet mitt» fikk Adam til å slå seg løs på stuegulvet slik bare niåringer kan. Men bare et lite minutt inn i sangen stoppet begge storesøstrene hans opp, så strengt på meg og sa: «Pappa, denne sangen må vi slå av nå, for de banner jo».

«#Jesuismuslimjævel, innvandrerdrit», synger Karpe Diem i refrenget. Om og om igjen. Jeg kan ikke nekte for at både «jævel» og «drit» er ord jeg har lært barna mine at det ikke er pent å bruke, og når de er satt sammen på den måten de er i denne låta, så blir det ikke akkurat noe bedre. Jeg kan knapt forestille meg noe styggere å kalle folk enn «muslimjævel» eller «innvandrerdrit». Det er utrolig sterke ord, for de sammenstiller viktige deler av menneskers identitet – innvandrer, muslim – med kroppens avfall og djevelskap.

Det er alltid litt vanskelig når man er far og barna sier noe som egentlig er helt riktig – det er ikke pent å banne – men samtidig tar feil. For jeg ville ikke skru av musikken. Tvert imot mente jeg det var viktig at barna mine fikk høre hele låta, at de fikk danset litt og ledd av teksten, før jeg forklarte dem sammenhengen og hvorfor jeg synes det er greit at Chiraq og Magdi sier det de sier.

Har ikke skapt et rasismefritt samfunn

Barna mine er vokst opp som brune nordmenn i et norsk-pakistansk hjem, med to vellykkede, velintegrerte norsk-pakistanere som foreldre. Jeg er stolt over at jeg er i stand til å gi dem en tryggere, mer beskyttet oppvekst enn mine foreldre, som nyankomne innvandrere på Oslos østkant på 70-tallet, maktet å gi meg. Men da Sara og Maya krevde at jeg skulle slå av en sang som traff meg rett i hjertet første gang jeg hørte den, fordi de banner i sangen, så skjønte jeg at den tryggheten også har en pris.

Prisen barna mine må betale for at jeg gir dem en trygg oppvekst, kan bli at de ikke kjenner til de kampene innvandrere i Norge har måttet kjempe i mange år, for å bli sett, for å bli tatt på alvor, for å bli inkludert i fellesskapet. Prisen de må betale, hvis ikke jeg lærer dem om historien og de kampene som har blitt kjempet, er at de kan komme til å glemme at ikke alle er like heldige som dem.

Når Karpe Diem bruker uttrykkene «muslimjævel» og «innvandrerdrit», er det en referanse til det TV2-reporteren Kadafi Zaman opplevde da han dekket en antiislamsk demonstrasjon utenfor Oslo rådhus for to år siden. Jeg kjenner Kadafi, og vet at han tåler det meste, men at unge menn går til slike verbale angrep på en journalist bare fordi han er mørk i huden, er et samfunnsproblem, selv om det heldigvis skjer såpass sjelden at det blir en nasjonal nyhet når det blir fanget på kamera.

Det er ikke mer enn et par tiår siden slike uttrykk var en del av dagligtalen til mange majoritetsnordmenn. «Svarting», «pakkis», mørkemann er andre ord som sårer dem de treffer, men i dag høres mest latterlige ut for alle andre. Når brune nordmenn kunne møte den slags holdninger hver eneste dag, på gata, på skolen, i butikken, er det kanskje ikke så rart at integreringen ikke lyktes like godt for alle. For selv om vi som samfunn har blitt flinkere til å passe munnen vår i møte med fremmede, så har vi ikke skapt et rasismefritt samfunn. Og det mener jeg det er viktig at barna mine vet, selv om jeg håper jeg klarer å gi dem en rasismefri oppvekst.

En sint, norsk muslim

«Dagen jeg får kjeven løs, da er jeg den du dreper først». Selv i dag finnes det folk i Norge som vil drepe muslimer, og det finnes muslimer som vil drepe majoritetsnordmenn. Jeg har selv vært en sint, norsk muslim. Det var i tenårene, da jeg følte at verden var mot meg, at samfunnet var mot meg, og jeg måtte slåss for å overleve.

Heldigvis fikk jeg god hjelp fra en rekke voksenpersoner i oppveksten til å overkomme frykten og sinnet mot samfunnet, så jeg i dag kan stå frem som en blid, norsk muslim med liberale verdier. Det kan fortsatt rykke i foten og jeg får lyst til å sparke noen hardt i ræva når jeg ser TV-bilder av nazister som marsjerer i Kristiansands gater, eller de tilhørende Ubaydullas rekker.

Men jeg er trygg nok på meg selv og min identitet som norsk muslim til at jeg lar sparkefoten ligge, og heller lar det rykke i dansefoten ved hjelp av god, norsk rap.

Mange har tatt opp kampen

Grunnen til at jeg kan danse, smile og le, i stedet for å kaste steiner, sparke og slå, er at vi er mange i Norge som i mange år har tatt kampen mot rasisme. Den kampen sto i gatene, der folk taktfast ropte «ingen rasister i våre gater» gjennom store deler av nittitallet. Den sto på arbeidsplassene, der samvittighetsfulle kolleger sørget for at også innvandreren som snakket gebrokkent og hadde med seg litt rar mat i matpakken fikk noen å spise lunsjen sin sammen med. Og den har stått på Stortinget og i kommunestyrer, der gode politikere har opprettet fritidsklubber, møteplasser, og straffeparagrafer mot diskriminering og hatkriminalitet.

Men vi må aldri tro at kampen mot rasisme er vunnet, en gang for alle. Kamp mot all rasisme må vinnes hver dag, den må vinnes av hver generasjon, der vi jobber og der vi bor. Også mine barns generasjon. For mine barn, og alle barn som vokser opp i Norge i dag, må lære at selv om vi har det bra, selv om ingen er slemme med oss, så er det ikke alle som er like heldige. Rasisme og diskriminering er fortsatt en del av samfunnet, selv om rasister ikke lenger slipper inn i det gode selskap.

Og barna mine må lære at det ikke er pent å banne, men noen ganger er det greit likevel. Det er lov å bli sint på urettferdighet, også – kanskje spesielt – hvis den ikke rammer deg selv, men det er bedre å danse seg ut av sinnet enn å sparke og slå. Derfor sier jeg til barna at vi skal ta vare på og være ekstra snille mot dem som opplever urettferdighet og diskriminering. Jeg sier at kampen mot rasisme er viktig for alle, også de som ikke har opplevd det selv. Og jeg sier at vi alltid må slåss med ord. Kanskje noen ganger stygge ord; men alltid ord.

For som Chiraq og Magdi synger: «Ingen her får tenne på raketten min, godt nyttår». Og godt valg.