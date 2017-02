I ferd med å miste «det norske»?

Debatt Jeg har aldri møtt en eneste person i dette landet og tenkt – steike så utrolig norsk du er!

CHRISTIAN OLOWO, deltaker i Anno 2017

Jeg vil gjerne dele noen tanker som har slått meg etter tiden jeg har «tilbragt» i Anno 1537 – tiden da danskene tok over makten og skattepengene i Norge, fra den mektige paven i Roma.

I vår tid er det faktisk flere i Danmark som tror på reinkarnasjon enn som tror på at Jesus stod opp fra de døde. Flertallet i nabolandet vårt vil heller ha yoga og meditasjon i folkeskolen enn de vil ha salmesanger. Tygg litt på den. Hva gjør du selv spirituelt på i det daglige?

I året 1537 brøt vi med det katolske hierarkiet og gikk over til protestantismen. Det blir i dag snakket om en ny reformasjon. Det merkes kanskje gjennom nyheter og sosiale medier. Samtidig går noen av oss rundt og er livredd for konsekvenser med tanke på at påtvunget lære og deltakelse i kirken muligens forsvinner ut av det norske skolesystemet. Hva vil da skje med det «norske» i oss da?

Til poenget; Først ble kristendommen tvunget på oss. Så kom den andre reformasjonen, da Norden ble protestantisk. Begge disse kom ovenfra, fra kongemakten og eliten. Denne tredje reformasjonen ser ut til å komme nedenfra, blant oss – folket selv. Det kan se ut som at folket er på vei til å bli frie og selvtenkende individer.

I mitt hode er ikke Jesus, et norsk fenomen eller norsk kultur. Norrønt og troll er for meg norsk kultur. Jesus var araber og er et internasjonalt fenomen og bør forbli en privatsak. Ingen tvinger statsansatte til å gå i kirken, hvorfor tvinge barna våre?

For meg er heller ikke den norske identiteten basert på kristne salmer, men mye mer. Heller natur, brunost, hardingfeler og samer. Ja, samer er inkludert. Hvorfor har vi ikke høyere fokus på tradisjonell norsk mat, håndverk og instrumenter i skolen om vi først skal snakke om det norske?

Håpet mitt for 2017, er at det ikke er om å gjøre å være mest norsk, men heller et best mulig menneske. Jeg har selv aldri møtt en eneste person i dette landet og tenkt – steike så utrolig norsk du er!

Til deg som skriker høyest om at vi er i ferd med å miste det norske – kanskje du bør ta deg tid til å besøk et museum i år, og lær deg en ny folkedans eller tradisjonelt håndverk. Da snakker vi.

Godt nytt år alle sammen og takk for det gamle. Norge er best, ingen protest. Der er vi enige!