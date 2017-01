Hva er norskhet?

Debatt Hvordan formes, bekreftes og endres egentlig fenomenet «norskhet?»

MARTA BIVAND ERDAL, forsker ved Institutt for fredsforskning

METTE STRØMSØ, forsker ved Institutt for fredsforskning

Hvem er man villig til å se på som norsk?



Å føle seg noenlunde hjemme i nabolaget, på fotballbanen, på butikken, på jobb, og på skolen er gode tegn på opplevelse av tilhørighet. Hverdagserfaringer handler om det å føle seg hjemme. Medlemskap i «nasjonen» handler om tilhørighet, men også om hvem man er villig til å se på som en del av felleskapet.

Dette handler om inkludering og ekskludering i fellesskapet. Der hvor inkludering og ekskludering utøves og erfares, der bekreftes, formes, og endres det nasjonale fellesskapets grenser. Gjennom dette endres også hva vi forstår som det «norske». Oppslaget i VG 16 januar der unge personer som har familie med innvandrerbakgrunn uttaler seg om opplevelsen av å ikke bli sett på som norsk nok, speiler erfaringer fra elevene i vår studie.

Førsteinntrykk

Hudfarge, navn og klær er med på å danne førsteinntrykk. Hvordan du ser på andre, hvordan andre ser på deg, og hvordan du tror at andre ser på deg. I vår forskning blant elever på videregående skole i Norge finner vi at hudfarge ofte erfares som en grense for om man blir sett på som norsk eller ikke. Denne erfaringen deles særlig av personer som ikke er hvite. Men denne grensen er ikke absolutt.

På tvers av elevenes bakgrunner er deres forståelser av norskhet basert på hvordan de at norskhet er, og forståelser basert på hvordan de mener at norskhet bør være. De aller fleste elevene mener at hudfarge ikke er en legitim grense for norskhet idag.

Elevene reflekterer også over egne førsteinntrykk, der nettopp hudfarge kan spille en rolle, men der dette ikke oppleves som greit. Imidlertid ser de at det ofte får spille en rolle i det offentlige rom, der media og politikeres utspill er viktige.

Det er viktig å understreke at det blant elevene i vår studie – slik det er i norsk skole – er så godt som umulig å entydig definere hvem som er norsk, ut i fra familiebakgrunn.

Her er det elever som har to foreldre født samme sted de selv er vokst opp, elever med foreldre fra ulike deler av Norge, elever som har en mor født i Ål og en far fra Nairobi, elever med besteforeldre født i tre ulike land, elever med besteforeldre som kom til Norge for femti år siden, og adopterte ikke-hvite elever. Enten vi ser på elevenes familiehistorier og hudfarge, eller hva de sier om norskhet, så er dette er en norskhet i flertall, som rommer forskjellighet.

Norskhet i flertall

I vår forskning undersøker vi hva økt etnisk og religiøst mangfold har å si for hvordan vi erfarer og forstår det nasjonale fellesskapet. Dette har vi gjort gjennom å snakke med elever som går på norske videregående skoler, fordi vi legger til grunn at disse er en naturlig del av fellesskapet i det norske samfunnet.

Dette er én tilnærming, og det er vår tilnærming, som vi faglig står inne for. Men det finnes alternative tilnærminger. For eksempel å bare inkludere stemmene til dem som har norsk statsborgerskap. Eller som er født i Norge. Eller som har foreldre som er født i Norge. Eller som har fire besteforeldre født i Norge. Eller som er hvite. Ethvert av disse valgene ville måtte forsvares faglig og ville gitt ulike utslag. Veldig ofte stilles det ikke tilstrekkelig spørsmål ved grunnlaget for norskhet, når dette diskuteres idag.

Hvem du velger å spørre om norskhet, vil påvirke svarene du får. Vi valgte å lytte til stemmene til elever ved videregående skoler. Vi ser at norskheten rommer ulike fortellinger, der hverdagserfaringer, idealer og stereotypier alle har sine plasser. Prinsippene morgendagens voksne legger til grunn, i sine vurderinger av hvordan grensene for medlemskap i det norske fellesskapet bør være, er fundert i likeverd, demokrati og frihet. Skolen kan være en mulighetsarena der norskhet i flertall kan utøves og erfares. Slik kan det nasjonale felleskapets grenser bekreftes, formes og endres, og felles forståelser av norskhet skapes.