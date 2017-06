Qatars overmot

Kommentar Qatar fløy lenge alene og altfor høyt. Nå vingeklippes den rike, lille staten av mektige naboer på den arabiske halvøy.

Qatars landområde er mindre enn Buskerud fylke, med en befolkning på 2,6 millioner, hvorav bare vel 300.000 er qatarske borgere. Men de har en av verdens største forekomster av naturgass. Qatar er blitt verdens rikeste land, målt i bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Velstanden påførte Qatar et alvorlig tilfelle av hybris.

–Vi må spille en rolle, vi vil ikke være som alle andre. Vi vil være et land med et oppdrag, sa daværende stats- og utenriksminister Hamad bin Jassim Jabr al-Thani da jeg intervjuet ham i Oslo for fem år siden.

På den tiden var Qatar særdeles aktive meklere i flere av regionens mange konflikter. De rivaliserende palestinske fraksjonene Fatah og Hamas ble invitert til forhandlingsbordet. Taliban fikk opprette kontor i Doha, i et forsøk på å bane vei for fredsforhandlinger i Afghanistan.

–Vi ønsker ikke å ha noen fiender. Vi vil være venner med alle og vi hjelpe fiender med å bli venner, sa al-Thani. Nå er de blitt uvenner med sine nærmeste.

Qatar ville bygge et moderne arabisk samfunn. De søker, og får tildelt, noen av verdens største idrettsarrangementer, som fotball-VM. Al Jazeera har blitt en global 24 timers nyhetstjeneste på nett og TV.

Men mange av Qatars forsøk på fredsmekling har mislyktes. Deres forsøk på å alliere seg med og finansiere islamistiske bevegelser i den arabiske våren slo feil, som i Egypt. De overførte 50 milliarder kroner til landet i den korte tiden Mohammed Morsi og Det muslimske brorskap styrte.

Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater og Bahrain erklærte mandag at bryter alle diplomatiske forbindelser og stenger grensene til Qatar, med påstand om at de fremmer ekstremisme og terrorisme. Men Qatar er slett ikke alene om å støtte islamistiske grupper i regionens konflikter.

Den viktigste årsaken til bruddet er en annen, at Qatar har brutt rekkene i forhold til Iran. Saudi-Arabia er Irans erkefiende i spillet om makt og innflytelse i Midtøsten. At Qatar har opprettholdt gode forbindelser til sjiamuslimske Iran oppfattes som et svik av de andre sunnimuslimske monarkiene.

Tirsdag skrev president Donald Trump på Twitter: Jeg slo fast under mitt nylige besøk i Midtøsten at det ikke lenger kan være finansiering av radikal ideologi. Lederne pekte mot Qatar – Se!

Noe Trump da burde få øye på, er at Qatar er et alliert land som er hjem for en særdeles viktig amerikansk flybase. Etter å ha blitt omfavnet av Trump straffer nå Saudi-Arabia Qatar. Det kan skade USAs forsøk på å bygge en sterk koalisjon i regionen mot Den islamske stat.