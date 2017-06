Leder Saudi-Arabia viser sitt sanne ansikt når de krever at Qatar stenger en lang rekke av landets medieorganisasjoner: De tåler ikke dissens.

Fire arabiske land, med Saudi-Arabia i spissen, la fredag frem en liste med 13 krav til Qatar. Kravene skal innfris innen ti dager for at landene skal avslutte sin mer enn to uker lange blokade av Qatar.

De arabiske landenes maktdemonstrasjon har utløst en ytterst alvorlig politisk krise i regionen.

USAs president stilte seg fullt og helt bak Saudi-Arabias maktbruk. Trump skrev på Twitter: «Under min siste tur til Midtøsten sa jeg at vi ikke lenger kan ha noen finansiering av radikal ideologi. Lederne pekte på Qatar – Se!».

Trump mente da at hans besøk i Saudi-Arabia allerede hadde båret frukter. Hadde dette handlet om finansiering av radikal ideologi kunne Saudi-Arabia og deres venner startet oppryddingen hjemme før de angrep Qatar.

Det er særdeles viktig å stanse pengestrømmen til ekstremister, men isolasjonen av Qatar har andre motiver. Disse er tydelig formulert i et umulig ultimatum.

Bakgrunn: Derfor er det Qatar-krise

På kravlisten står stenging av satellitt-TV-stasjonen Al Jazeera, og en lang rekke andre nyhetsorganisasjoner som har base i Doha. Al-Jazeera er blant de mest sette nyhetsorganisasjoner i den arabiske verden.

Arabiske regimer har lenge irritert seg over al Jazeera, som bringer kritiske reportasjer og alternative synspunkter til en region med strengt sensurerte medier. Dette er et utilslørt og forkastelig forsøk på å kneble presse- og ytringsfrihet.

Kommentar: Qatars overmot

Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain og De forente arabiske emirater krever også at Qatar bryter diplomatiske forbindelser til Iran og stenger en tyrkisk militærbase i landet. De må også gi detaljert informasjon om hvilke opposisjonsgrupper de støtter og utbetale en uspesifisert økonomisk kompensasjon.

Å akseptere de 13 punktene er ensbetydende med full kapitulasjon. Hvis Qatar nekter, og blir frosset ut, kan resultatet paradoksalt nok bli at de innleder et nærmere samarbeid med Iran.

Det får konsekvenser når Trump driver utenrikspolitikk med 140 tegn på Twitter. Etter å ha applaudert isolasjonen tilbød presidenten seg å være fredsmekler.

Han innså vel at Qatar er en alliert og hjem for USAs største flybase i Midtøsten. Bitter strid mellom allierte er farlig i en eksplosiv region.