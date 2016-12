– Vår datter ble gjort til narkoman

Debatt Ligger norsk psykiatri ligger med brukket rygg? Det er ikke vår erfaring. Men man kan tydeligvis risikere det verste hvis man tar initiativ til å legge sitt eget barn inn på psykiatrisk sykehus.

I denne kronikken uttaler vi oss utelukkende som foreldre og ikke som fagpersoner. Etter anmodning fra oss, ble vår datter (nå 35) i februar 2014 innlagt ved et psykiatrisk sykehus i Østlandsområdet.

Hensikten med kronikken er å advare mot hva pasienter og pårørende kan bli utsatt for i forbindelse med innleggelse ved psykiatrisk sykehus.

Vanskjøttet

Etter to dager på en lukket avdeling, ble hun flyttet til en skjermet enhet med låste dører på den samme avdelingen. Vi fant henne gjentatte ganger i krampegråt, liggende halvnaken på gulvet i stekende solskinn i et rom uten gardiner. Ofte satt det inntil tre pleiere på gangen utenfor døren fordypet i et ukeblad.

Rommet kunne låses fra innsiden slik at ingen visste om hun skadet seg selv. Vi fikk etter hvert fjernet låsen. Avdelingens psykolog spurte ved en anledning om vi syntes de vanskjøttet vår datter. Svaret var et rungende «ja!» Etter å ha tatt bilder av henne naken i fosterstilling, ble vi ganske raskt utestengt fra den skjermede enheten og måtte nøye oss med besøk på et besøksrom, noe hun motsatte seg flere ganger.

Den arrogante og autoritære avdelingslederen lovet at de skulle frakte henne hjem på bursdagen hennes i mai. Det greide de selvfølgelig ikke. Vi satt hjemme med kake og gaver mens jubilanten lå skrikende på rommet sitt. I de syv månedene hun var innlagt, greide personalet å få henne ut på noen få korte bilturer og en håndfull gåturer på et par hundre meter i løpet av den varmeste sommeren på 100 år! Heldigvis greide både vi, vår sønn og svigerdatter – helt uten problemer – å få henne ut på mange bil- og gåturer.

Vi oppdaget ved en tilfeldighet, etter forsøk med ulike typer medisiner, at de hadde startet medisinering med det narkotiske stoffet Rivotril som er et hyppig anvendt stoff blant narkomane.

I Felleskatalogen er det omtalt som et svært potent og avhengighetsskapende medikament som kun skal brukes i korte perioder, fortrinnsvis i forbindelse med harde epileptiske anfall, noe vår datter aldri har hatt.

Vi protesterte umiddelbart på denne medisineringen. Det er ikke journalført. Overlegen la det døve øret til og trappet opp medisinen til en døgndose som tilsvarer cirka 120 mg Sobril. Sobril er et hyppig anvendt angstlindrende preparat der anbefalt døgndose er 45 mg. Vår datter fikk altså nær det tre-dobbelte av denne dosen.

Rushelvete

Hun ble utskrevet etter knappe syv måneders sammenhengende sykehusopphold, og sendt hjem til en omsorgsbolig uten helsepersonell og uten en plan for avrusing. Vi er svært forundret over at den erfarne psykiateren ikke forutså at vår datter ville bli avhengig av Rivotril etter flere måneders bruk.

Hun ble utskrevet til et rushelvete der andre fikk jobben med å rydde opp. Vår datter har aldri vært så syk som etter at hun ble satt på Rivotril. Bivirkningene i form av abstinenser og selvskading ble etter hvert mye sterkere enn eventuelle virkninger fordi det ikke var aktuelt å øke dosen, noe som reiser viktige etiske spørsmål med hensyn til medisineringen.

En innsiktsfull og empatisk psykiater ved Vinderen DPS fikk i oppdrag å forsøke nedtrapping av Rivotril. Han hadde kun erfaring med preparatet ved avrusing av narkomane. Vi forsto at han undret seg over medisineringen.

Det samme var tilfelle da vi på telefon snakket med en lege ved Senter for rus og avhengighetsforskning som også hadde erfaring med bruk av stoffet hos rusmisbrukere. Vår omsorgsfulle fastlege, som har vært familiens huslege i over 30 år, ble pålagt å skrive ut reseptene etter utskrivelsen. Han virket svært skeptisk til medisineringen, og hadde aldri før skrevet ut Rivotril til en pasient.

Det viste seg å være svært vanskelig å trappe ned medikamentet. Eneste måten å gjøre det på var gradvis å erstatte Rivotril med et annet vanedannende preparat (Sobril). Abstinensene var så kraftige at alt inventar i leiligheten er knust til pinneved mange ganger. Til og med glasset i inngangsdøren hos fastlegen ble knust ved et legebesøk. Det gikk hele to år før Rivotril endelig var erstattet med 100 mg Sobril. Abstinensene ved nedtrappingen av Sobril er tidvis også svært voldsomme med selvskading, knusing av inventar og ødelagte klær.

Gode erfaringer

Vi vil berømme personalet i omsorgsboligen for en fantastisk innsats for å hjelpe vår datter. Hun har i mange år hatt et dagtilbud ved Stiftelsen Radarveien. Også der gjør personalet en heroisk innsats. Begge steder får god hjelp av Avdeling for nevrohabilitering, Ullevål sykehus. Frykten for at hun skal skade seg så alvorlig at utgangen blir fatal, henger over oss døgnet rundt.

Er denne historien et tegn på at norsk psykiatri ligger med brukket rygg? Det er ikke vår erfaring. I tillegg til den fantastiske legen ved Vinderen DPS, vil vi berømme personalet ved akuttavdelingen på Vinderen. Den har fungert bra og flere leger har i sene nattetimer gitt gode råd gjennom mange år.

Denne lidelseshistorien forteller noe om hva man tydeligvis kan risikere hvis man tar initiativ til å legge sitt eget barn inn på psykiatrisk sykehus. Vi håper ikke flere pasienter og pårørende må gjennomleve tilsvarende erfaringer.