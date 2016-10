Kronikk om psykisk helse: Studenter, støtt hverandre!

Debatt Alle studenter kan oppleve økt trivsel og mestring ved enkelt, sosialt samvær i campushverdagen, selv om noen studenter sliter med psykiske eller fysiske plager og trenger profesjonell rådgivning eller behandling.

KARI JUSSIE LØNNING, lege og leder i SiO Helse

Det er bakgrunnen for at SiO byr studentene på kaffe den 10. oktober, Verdensdagen for psykisk helse. SiO vil gjøre det litt enklere for studentene å bli kjent med hverandre. Kaffe er sosialt lim på campus. Denne dagen vil vi at studentene deler en kaffe med en de kanskje ikke kjenner så godt.

Kari Jussie Lønning.

Manglende nettverk og tilhørighet er noe mange studenter tar opp med oss i SiO Helse. De føler seg alene og mange er usikre på om de duger. Vi vet fra SHoT, Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel fra 2014, at en av fem studenter rapporterer alvorlige psykiske symptomplager.

Vi antar at den spesielle situasjonen studenter er i, med store endringer i livet, er en del av forklaringen. Det handler om overgangen fra en trygg hjemmesituasjon, kjente sosiale nettverk og forutsigbare krav, til det å bo for seg selv knytte nye sosiale bånd og prestere på høye studiekrav.

Depressive plager, angstsymptomer, negative tanker: «Alle andre er jo så flinke, vellykkede og får lett venner...». Det er en tøff opplevelse for unge studenter å kjenne på psykiske symptomplager for første gang. Mange års klinisk erfaring viser at symptomene ofte tegner seg sterkere hos studenter enn hos andre. De første studieårene kan være særlig krevende. Overgangsfaser opplever vi alle i livet. Verdensdagen for psykisk helse har i år tema «...fordi livet forandrer seg...». Det handler om at endringer er en naturlig del av livet. Vi skal hjelpe hverandre gjennom slike overganger.

Det er ikke uten grunn at Stortinget i år har satt av 5 millioner til styrking av det forebyggende arbeidet for å bedre studenters psykiske helse. Tallene er klare. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT2014) viser et spekter av viktige funn: Blant annet oppgir hver sjette student at de er sosialt og/eller emosjonelt ensomme. En av ti sier at de har et svakt sosialt nettverk.

Studenter har også flere psykiske symptomplager enn jevnaldrende. Kanskje er dette knyttet til de økte kravene «Generasjon perfekt» møter? Kanskje er det også knyttet til at flere leser hjemme og at studentene tilbringer mindre tid på campus? Campusundersøkelsen fra 2016 viser at seks av ti studenter i Oslo ikke deltar på sosiale arrangementer på campus og at åtte av ti heller jobber med pensum hjemme enn på lesesalen.

Vi vet fra forskningen at trivsel påvirker studiemestring og gjennomføring. SiO ser at i de neste årene blir det viktig å styrke den forebyggende delen av vårt samfunnsoppdrag. Det handler om å forebygge ensomhet og å styrke studentene tilhørighet og mestring.

Rundt 15 000 Oslostudenter var nye i høst. En god del, men ikke alle, deltok under fadderukene. For mange er dette arenaen der studentlivet begynner. Samtidig kom det tydelig frem i Campusundersøkelsen at studentene savner sosiale møteplasser utover fadderukene. Overgangsfaser kan være tøffe. Men vit at du ikke er alene og vit at det med små grep går an å gjøre det litt enklere.

Det er krevende å invitere naboen på lesesalen eller forelesningen på en kaffe. Hva om jeg får et nei? Hva om jeg blir oppfattet som påtrengende? Ja, du løper den risikoen. Vær likevel sikker på at mange håper at noen andre tar et initiativ til å bli kjent. Kaffe er i så måte et lavterskeltiltak, som selvfølgelig ikke løser alt, men kan gi en god start.

Den 10. oktober foreskriver jeg altså en kaffekopp med en medstudent du ikke har blitt kjent med ennå, som et forebyggende helsetiltak.