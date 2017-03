Tilbakeslag for rettssikkerheten?

Kommentar Jeg leste med forbauselse om en dom mot en kunde i Stavanger tingrett 10.03.17.

IDA (43), tidligere prostituert og medlem i brukerrådet på Nadheim

Han ble dømt til fem års fengsel for voldtekt av to kvinner i prostitusjon. Han må også betale 100.000 til hver av kvinnene.

Dette i seg selv er ikke overraskende, men når jeg leser at han ville ha fått en strengere dom, og måttet betale mer i erstatning, hvis kvinnene ikke jobbet i prostitusjon, ja, da blir jeg både overrasket, trist og ganske opprørt!

Det jeg leser er at jobber du i prostitusjon, så må du regne med at sånne ting kan skje. (Se på det som en «arbeidsulykke»).

Det er mye debattert hvilke tanker og holdninger vi skal ha til temaer som vold og voldtekt.

Fantasien om den problemfrie prostitusjonen: «Ta deg en tur på bordellet, kjære»

Vi har nettopp feiret 8. mars og en av hovedparolene var nettopp mot vold og voldtekt.

Ulrikke Falch, skuespiller fra tv-serien «Skam» og Andrea Voll Voldum holdt appeller i henholdsvis Oslo og Bergen. Begge unge kvinner, men med svært forskjellige historier.

Poenget er at begge sier noe om hvilke holdninger som bør og skal være i et sivilisert samfunn som vårt. Kjempeflott at unge kvinner står opp og sier ifra om en trend med dårlige holdninger, de sier at det må vi få slutt på!

Vi som er brukere av prostitusjonstiltak som Nadheim og Pro Senteret i Oslo, husker og tenker med sorg på drapet på Galina Sandeva i desember 2015.

Den saken kommer snart opp i retten.

«Celin» vil endre sexkjøpsloven: Sexarbeidere bør betale skatt og jobbe i fellesskap

Jeg ble lettet da jeg leste at påtalemyndigheten mener det er skjerpende i forhold til straffeutmåling at hun jobbet som prostituert.

Det gjorde henne mer sårbar for vold, trusler og i dette tilfelle drap.

Endelig går det fremover med holdninger i både politiet og ikke minst rettsvesenet, tenkte jeg.

Men da jeg leste dommen fra Stavanger tingrett, begynte jeg å lure.

Gjennomgang av voldtektsdommer: Etnisk norske får mildere straff

All stigmatisering personer i prostitusjon opplever, blir nok ikke mindre når rettsvesenet bidrar til å opprettholde dårlige holdninger, som i denne saken!

Det er trist, provoserende og sjokkerende!

Jeg føler med alle som av ulike grunner ser seg nødt til å jobbe i prostitusjon.

Vi som kjenner miljøet skal hverken glemme eller bagatellisere deres behov for et etisk og moralsk rettsvesen!