Sikkerheten står på valg

Kommentar NICE (VG): Det henger truende og mørke skyer over Promenade des Anglais denne formiddagen i mai.

Jeg har vært her mange ganger og alltid forbundet den vakre strandpromenaden med sofistikert fransk eleganse og livsglede. Nå er det vanskelig å få tankene bort fra det grufulle som skjedde her for snart ti måneder siden, da strandpromenaden ble åsted for et grufullt terrorangrep som tok 86 liv.

I unntakstilstand



Frankrike er fortsatt i unntakstilstand etter at flere enn 230 mennesker er blitt drept i terror etter 2015. Om to dager er det presidentvalg. Sikkerhet, eller fravær av trygghet, er et viktig tema. Terrorangrepene har kastet en mørk skygge over valgkampen og gjort den bitrere og mer uforsonlig.

Tegning: Roar Hagen , VG

Det første Marine Le Pen gjorde etter første runde i presidentvalget var å reise til Nice. På et folkemøte kalte hun byen for «en martyr».

– Jeg vil bli en president som fører krig mot islamistiske terrorister. Jeg er presidenten som vil beskytte dere, sa hun til flere tusen tilhengere.

Nice stemmer tradisjonelt konservativt. Republikanernes kandidat François Fillon fikk flest stemmer i første valgomgang, tett fulgt av Marine Le Pen fra Nasjonal Front med 25 prosent av stemmene. Hennes parti står sterkt i de sørlige regionene. I enkelte landsbyer støttet fire av ti velgere Le Pen.

Skjellsordene hagler

– Sikkerhet og terrorisme er store saker som er helt fraværende i ditt program, sa Le Pen til Macron i TV-debatten onsdag kveld. Skjellsordene haglet og en mer brutal politisk duell har ikke Frankrike opplevd.

Les også: Le Pen på krigsstien

Macron sa at han vil lede kampen mot islamistisk terrorisme på alle plan: Men det de ønsker, fellen de har satt ut for oss, er den du tilbyr, borgerkrig, sa Macron.

Dette er et gjennomgående tema i valgkampen. Le Pen anklager Macron for ikke å ha noen plan, mens Macron sier Le Pen vil splitte Frankrike med sine drastiske planer. Å splitte folket, oss mot dem, er nettopp terroristenes mål.

Macron vil ansette 10 000 flere politifolk og bygge et sterkere etterretningsnettverk for å bekjempe terror. Le Pen vil fengsle mistenkte jihadister, utvise utlendinger på terrormistanke og forlate Schengen-samarbeidet.

I en særdeles bitter og konfronterende debatt kalte Macron Le Pen for «fryktens øverste-prestinne». Le Pen mener en kvinne vil styre Frankrike, enten henne selv eller Tysklands forbundskansler Angela Merkel via Macron. Var det ikke Macron som sa Merkel «hadde reddet vår felles verdighet» da hun åpnet grensen for flere hundre tusen flyktninger?

Les også: Det liberale Europas håp

Full stopp

Tidligere sa Le Pen at hun ville redusere innvandringen med 80 prosent, til 10 000 personer i året. I valgkampen skjerpet hun tonen og tok til orde for full innvandringsstopp. Det skal bli vanskeligere å bli fransk statsborger. Arbeidsgivere som ansetter utlendinger vil bli pålagt en ekstra skatt.

Macron vil at Frankrike fortsatt skal ta imot flyktninger med behov for beskyttelse, men at andre hurtig skal returneres. Alle asylsøknader skal behandles i løpet av seks måneder, lover Macron.

Internasjonalt vil Macron bekjempe IS i et nært samarbeid med USA. Le Pen vil av samme grunn forbedre forholdet til Russland. Hun vil ta Frankrike ut av NATO, øke forsvarsbudsjettet til tre prosent av BNP og gjeninnføre verneplikt. Macron vil øke forsvarsbudsjettet til to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), som også er NATOs felles målsetting.

Kontrastene mellom de to kunne ikke være tydeligere, også når det gjelder Frankrikes indre og ytre sikkerhet.

Les også: Dette skiller kandidatene

Tunge minner

Som i andre terrorrammede byer vender livet tilbake til Nice, nesten som før. Men mange bærer på tunge minner.

Denne maidagen er det få som vandrer langs stranden. Det er tidlig i sesongen og regn i luften. Stillheten brytes av maskiner som graver en dyp grøft mellom veien og den brede promenaden. Solide betongsøyler settes ned som en barriere mot veien. Det er umulig å fri seg fra tanken på det fryktelige som skjedde.

Terror skal ikke forandre måten vi lever på. De vanlige politiske sakene er viktige, selv i en tid med unntakstilstand. I en meningsmåling i Nice før første valgrunde sa velgerne at de var mest opptatt av den høye arbeidsledigheten.

Sammen mot ekstremisme

Franskmenn har vist at de kan stå sammen mot ekstremistene som truer dem. Etter terrorangrepene i Paris etter terrorangrepene i januar 2015 var jeg vitne til tidenes største demonstrasjonstog i byen. For en dag la franskmenn til side alt som skiller dem politisk. Da sto de sammen for ytringsfrihet og demokrati, mot fanatisme og terrorisme.

Macrons slagord er nettopp samhold. Hvis han vinner på søndag gjenstår en stor oppgave i å samle landet etter en bitter og splittende valgkamp.