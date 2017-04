Macron øyner seier

Emmanuel Macron er klar favoritt til å bli Frankrikes neste president. Men han trenger å mobilisere millioner av velgere som stemte på andre kandidater.

Det blir et rendezvous 7. mai. Velgerne skal tilbake til valglokalene og da vil det bare stå to navn på stemmesedlene, Marine Le Pen og Emmanuel Macron, i følge valgdagsmålingene som ble offentliggjort da valglokalene stengte.

Slik kan 2017 valget bli et deja vu fra 2012. Da ble Marines far, Jean-Marie Le Pen, utklasset i andre valgrunde. Frykten for Le Pen var den gang sterkere enn entusiasmen for Jacques Chirac. Det vil bli jevnere denne gang, med datteren i hovedrollen, men det er den samme frykten for en Le Pen i Élysee-palasset som trolig vil avgjøre i andre runde. Meningsmålinger gir Macron en klar fordel når motkandidaten heter Le Pen.

Et verdivalg



Dagens to utpekte vinnere, Le Pen og Macron, har vidt forskjellig oppfatning av hvordan morgendagens Frankrike bør se ut. Alternativene kan ikke bli tydeligere. Dette blir et verdivalg, for Frankrike og Europa.

Et nasjonalistisk Frankrike under Le Pen vil varsle begynnelsen på slutten for EU. Et liberalt Frankrike under Macron vil, på den annen side, gi håp om at EU kan komme styrket ut av krisen.

En seier for Le Pen vil fremstå som et gjennombrudd for europeisk høyrepopulisme. Men vinner Macron demonstrerer han at Europas liberale kjerne holder stand mot populister, enten de er dyprøde eller mørkeblå. Det er et viktig signal i en urolig og farefull tid for Europa.

For første gang ble et fransk presidentvalg avviklet i en unntakstilstand, forårsaket av en rekke terrorangrep. For første gang i den femte republikk stilte ikke sittende president til gjenvalg. Millioner av velgere forlater sine gamle partier og ser etter nye løsninger. Mange finner svar hos ytterligere partier på ytre høyre eller venstre fløy. Fire av ti velgere stemte på kandidater fjernt fra det politiske sentrum.

I andre runde vil Le Pen mobilisere sine lojale velgere og sikkert tiltrekke seg noen nye. Men sentrumspolitikeren Macron har større muligheter, fordi han appellerer bredere. Han trenger at velgere på venstresiden støtter ham i andre valgrunde. Hans oppgave nå er å mobilisere alle som ikke ønsker Le Pen som president.

Franske eksperter avskrev langt på vei Emmanuel Macrons sjanser da han i november erklærte sitt kandidatur. En mann som aldri tidligere hadde stilt til valg? En ganske ung mann uten parti, sterk organisasjon eller politiske forbundsfeller skulle være sjanseløs mot eldre og mer erfarne ledere for store partier. Men dette er ikke normale tider.

Et oppgjør med tradisjoner



Macron er ikke uten politisk erfaring. Han var økonomisk rådgiver for president Francois Hollande før han ble finansminister. Men Macron meldte seg aldri inn i Sosialistpartiet og gikk i fjor av som statsråd for å etablere sin egen politiske bevegelse: En Marche.

39-åringen tar et oppgjør med politikkens tradisjonelle høyre-venstre akse, i Frankrike symbolisert med Republikanerne og Sosialistene. Macron lykkes fordi velgernes tillit er så lav til det politiske etablissement som vekselsvis har styrt landet i 60 år. Fransk økonomi har stagnert, arbeidsledigheten er høy og usikkerheten stiger etter en rekke terrorangrep. De etablerte partiene har ikke klart å levere på det som er viktigst, sikkerhet og arbeid.

Likevel var det ventet at velgerne denne gang ville foretrekke en kandidat fra Republikanerne etter en periode med en sosialist i Élysée-palasset. Hollande ble så upopulær at han, som første sittende president i den femte republikk, ikke en gang forsøkte å bli gjenvalgt.

Republikanernes kandidat Francois Fillon var storfavoritt, inntil «Penelope-gate» kom som den siste i en lang rekke skandaler blant franske toppolitikere. Fillon etterforskes for mulig misbruk av offentlige midler i forbindelse med lønnsutbetalinger til sin kone, Penelope.

Gyllen mulighet

Marine Le Pen må nå forsøke å gjøre det hennes far, Jean-Marie Le Pen, ikke klarte. Ved valget i 2002 klarte Le Pen å slå ut sosialistenes kandidat Lionel Jospin i første runde og komme seg til andre valgrunde. Der var han sjanseløs mot gaullisten Jacques Chirac som fikk en oppslutning på hele 82,21 prosent. Valgdeltakelsen var også rekordhøy, drevet av frykt for at den høyreradikale Le Pen skulle bli president. Velgere langt ut på venstresiden stemte taktisk på Chirac.

Det er ventet at det samme vil skje i år, om enn i mindre grad. Meningsmålingene har vært entydige i at Macron vil vinne med klar margin over Marine Le Pen i andre valgomgang 7. mai.

Men det er betydelige forskjeller i forhold til valget for 15 år siden. Marine Le Pen har forsøkt å gjøre Nasjonalt front mer akseptabelt for større velgergrupper. Hun har bygget en sterk partiorganisasjon og har lojale velgere. Samtidig har Frankrike endret seg, ikke minst på grunn av de siste årenes terrorangrep. Le Pen har brukt enhver anledning i valgkampen til å snakke om sikkerhet, eller fraværet av trygghet.

Le Pen vil innføre streng grensekontroll og enda strengere innvandringspolitikk. Nasjonal Front har alltid vært motstandere av innvandring, lenge før høyrepopulismen ble en sterk bevegelse i mange europeiske land.

Høyrepopulister gir gjerne uttrykk for at de representerer folkeviljen, den stille majoritet. Le Pen vil gjøre det mye bedre enn faren maktet i 2002. Alt tyder likevel på at dette ikke er nok. Flertallet er ikke på Nasjonal Fronts side.

Det gir Macron en gyllen mulighet til å vinne.

