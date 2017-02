Frankrikes valg avgjør Europas skjebne

Kommentar Utfallet av det franske presidentvalget bestemmer Europas skjebne. EU står eller faller på hvem som vinner.

De siste meningsmålingene tyder på at valget vil stå mellom Marine Le Pen (48) og Emmanuel Macron (39). De to står for helt forskjellige syn på Frankrike og Europa. Vi vil merke konsekvensene av franskmenns valg.

Presidentvalget i Frankrike * Sittende president François Hollande har gitt beskjed om at han ikke går for gjenvalg. * Statsminister Manuel Valls ble danket ut av Hamon i venstresidens primærvalg 29. januar. * Første runde i presidentvalget er 23. april. Andre og avgjørende runde holdes 7. mai. Kilde: NTB

All erfaring i disse politiske turbulente tider tilsier at meningsmålinger bør brukes med stor forsiktighet. Men akkurat nå ser dette ut til bli et oppgjør mellom en utilslørt populist fra ytre høyre og en tidligere finansmann som varmt forsvarer det politiske sentrum.

Hun er en etablert politiker, han er en mann av eliten. Begge fører valgkamp mot det politiske etablissement. Slik blir det når velgerne mister tillit til etablerte partier.

Les også: Korrupsjonsanklager snur fransk valg på hodet

EU-kamp

EU overlever Brexit, men ikke Frexit, altså en fransk utmeldelse av EU. Madame Frexit, Marine Le Pen, vil forhandle i seks måneder med andre EU-land om store forandringer i samarbeidet. I stedet for en union vil Le Pen omgjøre EU til et løst forbund av nasjoner. Hun vil avskaffe Schengen, EU-lover og euro som valuta. Hvis ikke de andre EU-landene går med på dette, vil hun utlyse en folkeavstemming om Frankrikes EU-medlemskap.

Macron ønsker også reformer i EU, men da for å gjøre unionen sterkere og Frankrikes stemme tydeligere. Han vil fornye og forbedre EU, det skal bli mer, ikke mindre, Europa.

HÅP I SENTRUM: - Presidentkandidat Emmanuel Macron på valgkamp i Paris tidligere i februar. Foto: AP

Hett tema

Innvandring er et sentralt tema i fransk valgkamp. Avstanden er stor fra Le Pen, som vil stenge grensene, til Macron som ønsker flyktninger velkommen. Mens Le Pen ser flyktninger som en byrde, mener Macron de representerer en økonomisk mulighet. Le Pen har gjort kritikken av det hun kaller ukontrollert innvandring til en hovedsak i sin valgkamp.

Le Pen snakker om et ideologisk slag mot radikal islamistisk barbarisme. Det resonnerer i et land som de siste årene har vært utsatt for de mest brutale terrorangrepene i Europa.

Les også: Skremmeskudd til europeiske politikere

Macron, på sin sine, applauderer Tysklands forbundskansler Angela Merkel for å ha tatt i mot så mange flyktninger i nød. For Macron er det uttrykk for europeiske verdier og menneskelig verdighet, selv i terrorens tid.

Trumps tale

Når Le Pen taler i disse dager virket det som hun har stjålet et av Trumps manus. Nasjonen kommer først, makten skal tilbake til folket og arbeidsplassene til hjemlandet.

Le Pen snakker om en folkevår i Europa. Brexit og valget av Donald Trump har skapt et nytt klima som passer henne og partiet Nasjonal Front. Hun maner til kamp mot økonomisk globalisering og islamistisk fundamentalisme.

Les også: – Frankrike er truet

Mens Le Pen forsøker å surfe på bølgen som brakte Brexit og Trump, vil Macron være bølgebryter. En ganske ung og uprøvd leder kan bli mannen som stanser den høyrepopulistiske offensiven i Europa. Vinner Le Pen er det et politisk jordskjelv større enn valget av Trump.

Økonomi først

Le Pen vil praktisere «intelligent proteksjonisme», gjenoppbygge tapt industri og gjeninnføre franske franc. Hvis islam og innvandring er Le Pens hjertesak satser tidligere finansminister Macron på at velgerne er mer opptatt av økonomi. Han er opptatt av økonomiske reformer og liberalisering av arbeidsmarkedet. Han er for den frihandel Le Pen fordømmer.

Men Macron har ennå ikke presentert et politisk program. Det skjer om kort tid og han må forberede seg på kritikk både fra høyre og venstre.

– Det finnes ingen lenger en høyre eller venstre fløy. Nå er bare globaliseringstilhengere eller patrioter, sier Le Pen.

Det eneste Le Pen og Macron har felles er et oppbrudd fra den tradisjonelle inndelingen av politikken i en venstre- og høyreside. Macron mener skillelinjen er blitt irrelevant. Le Pen sier den er opphevet. Macron mener det i stedet handler om progressive mot konservative.

Les også: Favoritten møtt av demonstranter

Opprør

At Le Pen og Macron leder på meningsmålingen er uttrykk for et opprør mot det politiske etablissement. Normalt er franske presidentvalg er oppgjør mellom høyrepartiet som nå kaller seg Republikanerne og Sosialistpartiet. Le Pen kommer fra ytre høyre, mens Macron først startet sin politiske bevegelse En Marche! i fjor. Le Pen har sterk støtte blant eldre og lavtlønnede, Macron appellerer til unge og velutdannede.

Meningsmålingene antyder at Le Pen vinner første valgrunde og taper den andre. Første valgrunde er 23. april. De to kandidatene som får flest stemmer går videre til den andre og avgjørende valgrunden 7. mai. Macron kan bli hennes motkandidat, men republikanernes Francois Fillon kan gjøre et comeback. Nå starter for alvor valgkampen som virkelig kan forandre Europa. Når gammel partilojalitet forsvinner vet ingen hvor velgerne går.