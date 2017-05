Et politisk kunststykke

Kommentar PARIS (VG) Med Louvre som kulisse viste Emmanuel Macron frem et politisk mesterverk.

Det steg et jubelbrøl opp fra tusener av flaggviftende Macron-tilhengere da storskjermene foran det berømte kunstmuseet viste at deres mann lå an til å få 65,1 prosent av stemmene.

Macron gjorde det alle eksperter sa var umulig for en nykommer. Han slo presidentkandidatene fra alle de etablerte partiene og til slutt beseiret han Nasjonal Fronts Marine Le Pen. 39 år gamle Macron blir Frankrikes yngste president.

Det Macron har gjort er unikt i fransk politisk historie. Den neste presidenten måtte komme fra et av de store partiene, mente den politiske ekspertisen. Det er som regel en eldre mann og alltid med lang politisk fartstid.

PRESIDENT65,1 prosent av velgerne har stemt på Emmanuel Macron. Det viser de flørste prognosene. Foto: Olivier Morin , AFP

De fleste ante ikke hvem Macron var da Francois Hollande for tre år siden utnevnte ham til økonomiminister. Han forlot regjeringen, startet bevegelsen En Marche! som allerede har fått 250 000 medlemmer.

Det som var riktig i går gjelder ikke lenger. Denne valgkampen har vært fylt av skandaler og store politiske omveltninger. Velgerne forkastet de etablerte partiene og ga tydelig til kjenne at de ønsket fornyelse. Uten den dype mistilliten til de etablerte partiene ville ikke outsideren Macron nådd opp. Det må tas med i betraktningen når det politiske kunstverket vurderes.

Ingen undervurderer lenger Macron. Han tok opp konkurransen med mektige partier og vant. Med et nytt slag gjenstår. I parlamentsvalget i juni trenger Macron å vinne politisk ryggdekning for sitt reformprogram. Macron må forsere tre høye hindre skal han lykkes. Han har klart de to første. Nå gjenstår det tredje.

I presidentvalget har Frankrike sagt et tydelig ja til EU og euro. Le Pen varslet at hvis hun ble president skulle franske franc gjeninnføres og folkeavstemming om unionsmedlemskapet avholdes.

Mange i Europa er i kveld lettet over at det ikke skjedde. Både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker sendte via sine talspersoner støtte-erklæringer til Emmanuel Macron foran andre valgrunde. Det er uvanlig, men så sto også svært mye på spill. Fransk utmelding av EU, Frexit, ville påført unionen banesår.

Emmanuel Macron har sagt at han vil være en president «for patriotene mot trusselen fra nasjonalistene». Marine Le Pen sa hun ville «frigjøre Frankrike fra de arrogante elitene».

Le Pens budskap ble tatt godt i mot hos store velgergrupper som opplever at de ikke har fått del i den økonomiske velstanden og i områder med særlig høy arbeidsledighet. Valgkampen ble et oppgjør om Frankrikes identitet og plass i Europa. En sterk nasjonalstat eller et Frankrike som pådriver for europeisk integrasjon? Macron slo fast at Frankrike ikke kan være et lukket land.

Franskmenn flest er enige. Nasjonal Fronts høyrepopulisme appellerer ikke til flertallet. Likevel er den økende oppslutningen om Le Pen et varsel for Macron. Mange viste sin frustrasjon ved ikke å stemme i 2. valgomgang. Oppslutningen ser ut til å ha vært betydelig lavere enn i tidligere valg.

Den protest Le Pen og andre populister, både til høyre og venstre målbar forsvinner ikke. Den vil forsterkes hvis Macron mislykkes i sitt prosjekt.