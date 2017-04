Derfor stemmer jeg ikke på Macron i dag

Debatt Jeg mener at «yndlingen» Macrons politikk ikke kan stanse Le Pen, men gi henne enda flere stemmer i neste presidentvalg om fem år

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger og forfatter, bosatt i Norge

«Er det ikke bortkastet for deg å stemme på hvem som helst bortsett fra Macron, siden han er den eneste som kan stanse Marine Le Pen?», spurte journalisten fra NRK mens han intervjuet meg. Jeg ble litt forbannet. Ikke fordi det var frekt, men fordi så mange norske journalister har skrevet eller sagt det i det siste. Macron skaper håp. Macron er en fransk Stoltenberg. Macron er en fransk Obama. Macron kunne ha vært norsk. Men han er ikke det.

Nei, jeg skal ikke stemme for Macron. For jeg mener at hans politikk ikke kan stanse Le Pen, men gi henne enda flere stemmer om fem år. Macron er ikke en helt, og jeg mener at mange norske medier har misforstått det Macron står for. Her er mine grunner:

1: Frykten for Le Pen ved makten er ikke noe nytt.

Nordmenn og de norske medier har snakket mye om Le Pen og hennes parti i det siste, sikkert på grunn av den mørkeblå bølgen som har slått inn over mange vestlige demokratier. Det er sant at Marine Le Pen har markedsført sitt parti bedre det enn hennes far klarte, med en yngre, mindre provoserende og ikke lenger åpenbart antisemittisk og anti-feminist retorikk. Og det er sant at mange kommer til å stemme på henne. Men dette er ikke noe nytt. Vi franskmenn har levd med frykten for Le Pen ved makten siden 2002, da Nasjonal Front kom med i andre runden av presidentvalget med Marines far som sjef. Absolutt ingen meningsmålinger eller undersøkelse hadde sett eller forventet det. Ingen eksperter hadde varslet oss, eller sett det i sine magiske kort. Chirac ble valgt med over 80 prosent av stemmene, «akkurat som i et diktatur» pleide vi å si da. Bortsett fra at da var ikke valget rigget. Ja, vi er redde. Men vi har vært redde for Le Pen i 15 år. Og politikken til Sarkozy og Hollande har bare økt antall velgere til Le Pens parti.

2: Meningsmålinger er ingen krystallkule.

Hva baserte NRK-journalisten sin mening på, for å si at Macron er den eneste som kan «redde» Frankrike fra Le Pen? Den eneste kilde av informasjon man får i disse dagene for å «vite» hvem skal vinne er meningsmålingene. Men problemet er at nå har resultatene av disse målingene begynt å styre hvem folk skal stemme på. Disse meningene bare et utvalg av 1500, noen ganger flere, personer. Meningsmålinger er ingen eksakt vitenskap. Selv om man ønsker å tro på målinger denne gangen, er det cirka en tredje del av befolkning som ikke vet hvem de skal stemme på. Hvor pålitelige er da disse resultatene som man baserer seg på for å si til meg og mange andre franskmenn at vi må stemme på «den eneste som kan stanse Le Pen»? Jeg har bestemt meg å basere mitt valg på det jeg tror på, ikke på så mange ustabile og upålitelige faktorer.

3: Thomas Piketty og jeg er enige: Macrons politikk vil ikke skaffe en bedre økonomisk situasjon i Frankrike.

En av grunnene til at Le Pens retorikk er så tiltrekkende for mange i Frankrike, er at hun snakker til de fattige. Og det er flere og flere av dem. Gruppen hun har mest økning av stemmere er unge folk, som også er delen av befolkningen som er mest rammet av arbeidsledighet med. Den verdesnkjente økonomen Thomas Piketty mener at Macrons økonomiske politikk er en forlengelse av Hollandes, og skal bare skaffe de ikke bli hørt? Hollande er den minst populære presidenten i fransk politisk historie. Macron, med hans lille erfaring og svært liberale økonomiske politikk, kommer neppe til å gjøre noe bedre.

4: Macron er ung og pen. Og snakker engelsk. Dette er ikke nok.

Macron er et nytt ansikt i den franske politiske verden, og mange nordmenn elsker ham fordi han kunne ha vært norsk.

Han er et nytt ansikt for et gammelt system som har drevet landet mitt til økonomisk ustabilitet. Han har gått på eliteskolen ENA, har jobbet for Rotschildbanken, har vart med å skrevet en rapport om videre liberalisering av økonomien med støtte til Uber-modellen, og har aldri blitt valgt demokratisk. Han var økonomiminister under den nåværende Hollande-regjeringen, med lover som ikke var populære, da de gikk med på å svekke arbeidsfolks rettigheter (redusert overtidsbetaling, lettere mulighet for å si opp arbeidere, osv).

Det er veldig vanskelig å vite hva slags regjering han skal danne hvis han vinner, og hvilken politisk retning han skal ta landet i, fordi han er rett og slett uklar på hva han står for. Han har sjelden en sterk mening om noe, låner ideer fra andre kandidater, er uenig med ingen, og klarer å motsi seg selv i samme setning. Han er ikke en politiker, han er en bankmann, og det er sikkert derfor han sjelden har en sterk mening om alt bortsett fra økonomispørsmål.

Vi trenger en ny person som ikke er en del av «systemet» og som representerer folk flest. Macron har ikke vært i noe korrupsjonssak som republikanske Fillon, men han ropte blant annet til en i publikum «Hvis du vil ha en sånn dress om min må du jobbe for det». En arbeider i en fabrikk kunne kanskje betale for en sånn dress med to månedslønner. Han representerer ikke folk flest, og han skjønner oss ikke heller. Franskmenn ønsker å bli ledet av noen som skjønner vår virkelighet, ikke noen som tilhører den sosiale eliten.

5: Macron representerer ikke håp, han er bare en respons mot frykten som Le Pen skaper.

Er det frykt som skal bestemme hvilken kandidat man skal stemme på? Jeg er enig at Le Pen ved makten kan bli en katastrofe for Frankrike og det franske folket. Fillon blir ikke mye bedre. Han har et veldig konservativt syn på samfunnet, han er blant annet mot homofile ekteskap. Men jeg nekter å stemme for noen jeg ikke tror på bare for en «vote utile» som vi kaller det i Frankrike, «en nyttig stemme», spesielt i første valgrunde. Kan vi ikke heller drømme at venstresiden kommer til makten? Mange er redde for ytre venstres Mélenchon, men han kjemper for noe mange franskmenn vil: mindre makt for presidenten, en bedre landbrukpolitikk, og mer makt til vanlige folk.

Hjertet mitt banker på venstre side, og verken Fillon eller Macron er der. Jeg velger noen som har et politisk program jeg tror på, og en innovativ miljøpolitikk, altså Benoit Hamon som leder Sosialistpartiet. Han har et samfunnssyn som jeg er enig med. En bakgrunn som ikke viser koblinger til stor økonomisk makt, og har røtter i den antirasistiske bevegelsen i Frankrike SOS Racisme. I denne artikkelen vil jeg ikke overbevise nordmenn hvorfor jeg og andre stemmer for Benoit Hamon, men hvorfor jeg mener at det glansbildet mange nordmenn har av Macron er skjevt.

Jeg er selvfølgelig veldig takknemlig for at så mange i Norge og norske medier dekker det franske valget så mye. Et land som ikke er en medlem av EU er plutselig fullt av personer som har en mening om at franskmenn bør stemme for en som skal «redde Europa». Nordmenn forvirrer meg, som alltid.

Derfor mener jeg at Macron ikke er en helt som skal redde oss fra fascismen. Hans økonomiske politikk kan faktisk styrke Le Pen og gi henne en bedre sjanse å bli president i neste presidentvalg. Selvfølgelig skal jeg stemme for Macron hvis han kommer til andre runde for å stanse Le Pen, men mye kan skje før det. En kommunist kan bli valgt og kjempe mot Le Pen i andre valgomgang for eksempel. Som sagt, alt kan skje.