Tåler Trump å tape?

WASHINGTON, D.C. (VG) Mannen som hater tapere kan komme til å bli den største taperen av dem alle.

Donald Trump tenner massene. Tilhengerne hans jubler for ham, mens de raser mot verden. Det er skremmende. Trump har gitt næring til noen krefter som kan bli farlige.

Det store ukjente i dette valget er om det kommer til å møte opp mange velgere som ikke pleier å stemme, og som kanskje heller ikke svarer på meningsmålinger.

Jeg snakket med en politisk ekspert som sa at det vanligvis er slik at kjærlighet gir høyt oppmøte, mens hat gir lavt oppmøte. Altså at dersom det er godfølelsen som trekker, så møter flere opp enn hvis det er negative følelser som trekker. Trump spiller negativt. I så fall vil færre møte opp.

Kanskje er det slik. Men Trump har slått alle forutsigelser hittil. Få trodde han ville bli nominert. Eller at han ville komme så langt som han har gjort i kampen med Hillary - før han nå raser nedover i takt med kvinnene som står frem med sine historier om hvordan han har trakassert dem.

Trump-kampanjen er i full oppløsning. Donald Trump skjeller ut alle, inkludert store deler av sitt eget parti. Og mange partifeller tar avstand fra ham.

Spørsmålet er hva som skjer dersom Clinton vinner, slik alt nå tyder på. Vil Trump holde den vanlige talen på valgnatten som taperen alltid gjør, erkjenne nederlaget og ønske vinneren lykke til? Eller vil han nekte for at han har tapt, påstå at valget er stjålet fra ham, og oppfordre tilhengerne sine til å protestere?

Ikke noe i Trumps oppførsel så langt tilsier at han vil takle et flertall for Clinton med verdighet. Trump hater tapere - og han hater å tape. Han har allerede begynt å forberede et mulig nederlag, ved å snakke om valgfusk og om arrangerte valg.

Jeg har snakket med folk her i Washington som er bekymret for hvordan Trump sine kjernevelgere vil takle en eventuell Clinton-seier. Motsetningene i det amerikanske samfunnet er store nå, og Trump har mange millioner trofaste tilhengere som vil gjøre alt for ham.

Den som tror at dette er over dersom Hillary Clinton vinner valget, tar antagelig feil. Raseriet Trump har nøret opp under, blir ikke borte. Tilhengerne hans er der fortsatt.

Taperen Trump vil bli et mareritt for sine omgivelser. Spørsmålet er i hvilken grad resten av USA vil preges av det.