Michelle Obama slår tilbake

Michelle Obama har fått nok av Donald Trump. Hun beskriver hans uttalelser om kvinner som grusomme og skremmende.

Uten kvinnene har ikke Trumpo en sjanse til å vinne valget. Derfor kan vi antagelig puste lettet ut. Pr i dag flykter kvinnelige velgere fra Trump. Og han gjør ingenting for å vinne dem tilbake. Tvert om.

Sint og såret



I går gikk USAs førstedame til angrep på Trump – på vegne av seg selv, og alle andre kvinner i USA. I en tale i New Hampshire fortalte hun tilhørerne at hun tar det personlig når Donald Trump omtaler kvinner på den måten han gjør. Hun blir sint, og såret.

Trump reduserer kvinner til kjønn og kropp, og sier indirekte at de ikke er verdt noe hverken intellektuelt eller på andre måter. Michelle Obama beskriver hans opptreden som invaderende overfor kvinner, og hun er redd for signalene det sender dersom Trumps kvinnesyn skal sette standarden for barn og unge.

Blir anklaget – nekter



Trumps problemer med kvinner i denne valgkampen ble virkelig alvorlige etter TV-debatten mellom ham og Hillary Clinton søndag kveld. Trump ble utfordret av programleder Anderson Cooper til å svare på om han faktisk hadde angrepet kvinner, slik han skrøt av i den lekkede tapen som kom før helgen. Her sa han blant annet at han kan klå på kvinner, og ta dem i skrittet – fordi han er en kjent person.

Han benektet overfor Cooper at han hadde opptrådt på denne måten. Det var da kvinnene kom på banen. Flere sto frem med sine historier fra mange år tilbake i tid. En av dem beskriver ham som en blekksprut, han hadde hendene sine overalt på kroppen hennes.

Trump slår hardt tilbake. Hans kampanje mener det hele er rigget til av mediene for å ramme Trump. Han selv latterliggjør kvinnene som nå står frem. Blant annet sier han, fra talerstolen, at en av de kvinnene det er snakk om, er for stygg til at han skulle ha lyst til å ha lyst til å overfalle henne. Han kommenterte historien hennes på denne måten:

– "Take a look at her ... I dont think so" (Se på henne ... Jeg tror ikke det)

Delt USA



Tilskuerne jubler, mens det store flertallet kvinner vender seg bort fra ham. USA er delt. Ikke bare mellom demokrater og republikanere, men også mellom menn og kvinner. Hillary Clinton har nå 50 prosent av kvinnestemmene, Donald Trump har 33 prosent. Målinger viser at dersom bare menn hadde stemt, ville Donald Trump vunnet. Dersom bare kvinner hadde stemt, ville Hillary Clinton vunnet valget suverent.

Hillary gjør det bedre og bedre blant kvinnene for hver dag som går. Trump må vinne noen av dem over til seg dersom han skal ha den minste sjanse til å vinne. Ikke noe av det han gjør nå, trekker i den retningen. Tvert om.

Flertallet av kvinner er enige med Michelle Obama. Nok er nok.