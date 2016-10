Et konservativt håp

Kommentar NEW YORK (VG) Hvis ikke Trump vinner presidentvalget i november, ble hans visepresidentkandidat Mike Pence i natt storfavoritt som republikansk kandidat i 2020.

De som fryktet at visepresidentdebatten i natt skulle bli kjedelig, kunne puste lettet ut allerede etter et par minutter. Tim Kaine og Mike Pence sørget for en klassisk, engasjert amerikansk presidentkandidatdebatt.

Innhold, stil og kåring av «vinnere» til side et øyeblikk: Debatten mellom Clinton og Trumps visepresidentkandidater var en klassisk amerikansk valgkampdebatt: En overbevist liberaler mot en overbevist konservativ. De store, ideologiske forskjellene som utgjør dynamikken i hele det amerikanske politiske maskineriet i brytning mot hverandre for åpen scene.

De to kom inn i debatten med hver sin oppgave og energi: Kaine skulle minne seerne på alle de rare tingene Trump har sagt og gjort. Pence skulle unngå å vikle seg inn i lange bortforklaringer av hva Trump har sagt og gjort, og i stedet presentere en klassisk, amerikansk konservativ agenda, som republikanere som er skeptisk til Trump, kunne kjenne seg igjen i.

Kaine fremsto som litt for overivrig, særlig i begynnelsen. Han ble amper når han mente at Pence ikke svarte på spørsmålene og avbrøt alt for mange ganger. Pence på sin side var hoderystende oppgitt over alt Kaine presenterte, og ga med kroppsspråket og himling med øynene klart uttrykk for at noe slikt hadde Trump aldri sagt. Det var Clinton og hennes kampanje som hele tiden sa forferdelige og fornærmende ting om folk.

Mye av Kaines problem var at han var forberedt på å diskutere med Trumps vikar, men Pence representerte først og fremst seg selv og sitt syn.

En rekke av de tingene Pence sa – eller ikke svarte på – kommer til å bli fact-sjekket til døde i dagene som kommer. Men Pence gjorde en imponerende innsats under debatten med å vifte bort de vanskelige spørsmålene og å gjenreise den konservative fanen som kan få tradisjonelle republikanere til å føle at det er en tradisjonell, høyrevridd kandidat på stemmeseddelen.

Dette, kombinert med at han opptrådde avslappet og suverent, gjorde at mange kommentatorer umiddelbart etter at debatten var over, begynte å snakke om ham som en mulig presidentkandidat i 2020, om Trump skulle tape i november.

Han så rett og slett ut som en klassisk amerikansk president. Så kanskje gjorde han en bedre jobb for seg selv, enn for Donald Trump. Man kan jo lure på hva Trump selv syns om det, for fremover mot valget vil nok flere gi uttrykk for at Pence er en bedre kandidat enn Trump.

Når det er sagt fikk Kaine mer kontroll over opptredenen sin i løpet av debatten. Engasjementet hans virket ekte, poengene hans var gode når han snakket oppriktig om tvilen og troen han har i vanskelige spørsmål som abort, våpenlovgiving og dødsstraff.

Og ikke minst fikk han inn et godt stikk da han sa til Pence at han hadde måttet legge frem ligningstallene sine for Trump da han ble vurdert som visepresidentkandidat – hvorfor burde ikke Trump legge frem sin ligning for det amerikanske folk?

Om dette beveget meningsmålingene i den ene eller annen retning er for tidlig å si. Fremst av alt var dette en debatt mellom to jevnbyrdige politikere som har gjort hjemmeleksene sine, som forstår og kan håndtere storpolitikk så vel som lokalpolitikk.

Og mens Pence hoderystende benektet at Trump drev en kampanje basert på fornærmelser og utskjellinger, satt presidentkandidaten hjemme og sendte ut tweeter som sammenlignet Kaine med «Jokeren» fra «Batmanfilmene».

Etter nattens debatt var det vanskelig å forestille seg at Mike Pence ville finne på noe sånt.