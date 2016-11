En ny amerikansk revolusjon

Kommentar Dette er den andre amerikanske revolusjonen. Ingenting blir som før etter denne dramatiske valgnatten.

Den ene vippestat etter den andre ble farget rød og snart gikk det meste Donald Trumps vei. Han trumfet alle meningsmålinger, alle eksperter, alle bookmakere og finansmarkedenes forventninger. I stedet ser det ut til at han eier en stille majoritet av velgerne. Og det er det eneste som teller.

Den største sensasjon i nyere amerikansk historie utspiller seg foran våre øyne.

2016 er blitt året for de store omveltninger. Resultatet av den britiske EU-folkeavstemmingen rystet det etablerte og skapte stor usikkerhet om både Europa og Storbritannias fremtid. Et enda større sjokk er det hvis Trump vinner mot alle odds. Og nå handler det ikke om ringvirkninger for Europa, men for en hel verden.

Dette er de politiske outsidernes år. Et opprør mot det etablerte, mot elitene og den rådende orden. I USA tar dette form av en motrevolusjon etter åtte år med en liberal, demokratisk president. Barack Obama vant på å love forandring. Nå lover Trump å omgjøre alt Obama har utrettet.

2016 er også året da velkjente verktøy for å forstå velgeres adferd ikke lenger er brukbare. Nesten alle meningsmålinger og samtlige valganalytikere sa at dette gikk Clintons vei. Vi tok alle feil.

I dette valget sto amerikanske velgere overfor to svært ulike kandidater. Clinton representerte det bestående: Det trygge valg, det forutsigbare, kontinuiteten. Trump sto for det uprøvde, en ikke-politiker som lovet å rydde opp i Washington og gjøre Amerika stort igjen.

Flertallet sa i natt at de ikke ønsket mer av det samme. De valgte usikkerhet fremfor stabilitet. Så lei er de av «politics as usual» at de velger å tro på Trumps bombastiske, men innholdsmessig vage, løfter om en bedre fremtid.

Trump er blitt undervurdert fra første til siste stund. Han hadde noen få prosent støtte da han i fjor erklærte sitt kandidatur. Han stilte opp mot over et dusin veletablerte republikanske kandidater og slo dem alle i løpet av primærvalgene. Hillary Clinton har ledet i meningsmålingene i nesten hele høst. Det het seg at Trump ikke kunne vinne.

Det var fornektelse, ikke kjølig analyse. For selv om Clinton ledet med noen få prosentpoeng i målingene, burde alle vite at det var svært jevnt i vippestater. Og i dette valget var det flere vippestater enn vanlig.

Fornektelsen besto også i at det skulle være så vanskelig for Trump å vinne minst 270 valgmannsstemmer. Men utover morgentimene var det ikke Trumps vei til seier som var lang og kronglete. Det var Hillary Clintons vei som ble tung, og til slutt nærmest umulig.