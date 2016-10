Den venstrevridde trumpismen

Kommentar NEW YORK (VG) I et kvart århundre har den ytterliggående høyresiden bygget opp et irrasjonelt hat mot Hillary Clinton. I 2016 tok hatet fyr på den ytterliggående venstresiden også.

«Den korrupte forbryteren Hillary Clinton».

Det er ikke (bare) Donald Trump som kaller henne det. Det er ikke bare et postulat på T-skjorter og hatter på Trump-møter. Det er overskriften på en samleside med Hillary Clinton-saker på bloggen til Pål Steigan.

Jepp, den Pål Steigan. Venstreekstremisten som var med på å grunnlegge Arbeidernes Kommunist Parti (AKP), som hyllet noen av historiens verste folkemordere, Josef Stalin, Mao Zedong og Pol Pot, og som sågar reiste til både Kina og Kambodsja for å trykkediktatorenes hender mens massedrapene pågikk.

En mann med helt spesiell erfaring med råtne statsledere, med andre ord.

Men det er Hillary Clinton, den første kvinne med sjanse til å bli demokratisk valgt president i USA, han gir de verste karakteristikkene.

Steigan har tatt «sjølkritikk» på enkelte av sine eksesser fra 1970-tallet, men mener stort sett det samme om verden som han gjorde den gang. Noe han gir uttrykk for i bloggen som er blitt et slags samlingssted for folk på ytre venstre og høyreside, skal man dømme etter kommentarfeltet. Hillary Clinton er et av favoritt-hatobjektene . «Mye kan sies om hennes motkandidater, men det finnes knapt noen toppolitiker i USA som har så mange svin på skogen som nettopp Hillary Rodham Clinton».

Steigan var tidlig ute med Hillary-hatet fra venstre. Samlesiden om «den korrupte forbryteren» ble opprettet i januar i år, før nominasjonsprosessen var i gang for alvor. Etter hvert som det ble klart at Clinton kom til å slå venstresidens favoritt Bernie Sanders, hang flere seg på. Mens Sanders selv og de fleste av hans tilhengere fulgte den vanlige prosedyren i en demokratisk prosess, la ned våpnene da nederlaget var et faktum og sluttet opp om partiets kandidat, har det dannet seg en fraksjon av «stay behindere» på ytterste venstrefløy.

Folk med et konspirativt syn på politikk som ser på Hillary Clinton som et redskap for storkapitalen, globalisering og den amerikanske krigsindustrien.

Og når det gjelder argumenter mot henne, kommer de til dekket bord, for Hillary Clinton har vært hatet i en menneskealder allerede og det finnes metervis av litteratur om hva slags ondt, falskt og iskaldt menneske hun er.

Det begynte så smått da hun var guvernørfrue i Arkansas på 1970- og 1980-tallet og ikke ville ta ektemannen Bill Clintons etternavn. Det var uhørt for en politikerkone i datidens sørstater (det er ikke særlig vanlig i dag heller).

Skepsisen ble nasjonal da hun viste seg som en meningssterk og ikke spesielt føyelig kvinne ved sin ektemanns side under presidentvalgkampen i 1992. Og de virkelig mektige fiendene fikk hun da hun hadde ansvaret for å prøve å innføre en helsereform under Bill Clintons første presidentperiode, og la seg ut med den amerikanske forsikringsbransjen.

Clinton tapte saken og pådro seg fiender for livet. Mens det virket som om USA kunne tilgi ektemannen hennes det meste, ble Hillary tillagt de verste egenskaper og handlinger.

Hun skal ha orkestrert «drapet» på sin tidligere kollega og rådgiver Vince Foster (Foster tok livet av seg, ifølge seks forskjellige etterforskninger).

Det påstås at hun egentlig er lesbisk. At hun fikk datteren Chelsea med en annen enn Bill. At hun har tilrettelagt for at Bill skal kunne misbruke andre kvinner. Hun skal lide avmystiske sykdommer som hun holder skjult for offentligheten, etc., etc.

Alt sauses sammen med legitim politisk kritikk av hennes håndtering av Benghazi, av e-post-serveren og med opplysninger som har dukket opp fra WikiLeaks.

Alt dette røret har stort sett holdt seg i avkroker på den amerikanske høyresiden. Hillary Clinton har i perioder prøvd å vri det til sin fordel. I den beinharde nominasjonsstriden med Barack Obama i 2008, trakk hun selv frem sin lange erfaring med å være under angrep. Hun var testet, hun hadde overlevd og hun var blitt sterkere – hvilket gjorde henne i egne øyne mer egnet til å stille som presidentkandidat enn den unge og ukjente Barack Obama.

Nå manglet det ikke med sverteforsøk mot Obama heller. At han pleiet omgang med terrorister. At han var hemmelig muslim. At han var født i Kenya og smuglet inn i USA etter fødselen, etc.

Historiene har overlevd, men bare innenfor sitt eget habitat av rabiate anti-Obamagrupper. Mens kampanjene mot Hillary Clinton har satt stemningen for hele valgkampen. Hennes motkandidat har lovet å sette i gang etterforskning mot henne om han vinner valget.

Tilhengerne hans roper taktfast under valgmøtene at hun må fengsles.

Hvorfor? Fordi hun er en korrupt forbryter, slik Pål Steigan og hans kumpaner hevder.

Den demokratisk anlagte venstresiden burde tatt et oppgjør med dette irrasjonelle og konspirative hatet mot en moderat amerikansk politiker som har vært testet og undersøkt hardere enn noen annen vestlig leder. I stedet kverner man i vei på den gamle påstanden om at årets presidentvalg er valget mellom «to onder» og etterlyser mer kritikk av Hillary Clinton.

Det er en sørgelig forestilling.