Steng tilgangen til Pornhub!

Debatt Jeg holder ikke kjeft. Som Ulrikke Falch, Tore Renberg og en rekke andre ønsker jeg ikke at en ny generasjon unge får sin seksualitet ødelagt av pornoindustrien!

KJERSTI CECILIE JENSEN, trebarnsmor

KrF ønsker debatt om tiltak for å beskytte barn fra pornoindustrien, deriblant nettfilter, men de blir møtt med at dette er foreldrenes ansvar, og får beskjed om å slutte med sin moralisme.

Når foreldre krever at skolen installerer nettfilter mot porno, så blir vi møtt med at filter ikke funker, så det er bare hold å kjeft.

Vel, jeg holder ikke kjeft. Som Ulrikke Falch, Tore Renberg og en rekke andre ønsker jeg ikke at en ny generasjon unge får sin seksualitet ødelagt av pornoindustrien.

Så jeg har et forslag til, la oss stenge Pornhub!

Pornhub er verdens største pornonettside, og nordmenn er blant de som hyppigst besøker den. Som de fleste pornonettsteder så tilbyr Pornhub et vell av kategorier som spiller på tenåring og stedatter – for de som vil fantasere om sex med barn. Jentene i disse filmene ser svært unge ut, og alderen på dem fremkommer ikke noe sted. For min del fremstår dette innholdet som overgrepsbilder av barn. Kripos har i samarbeid med Telenor utviklet et filter hvor de blokkerer slike nettsteder, nettopp for å forhindre spredning av overgrepsbilder av barn. Det er en svært viktig jobb Kripos gjør, og de har fått internasjonal anerkjennelse for filteret som stadig flere land tar i bruk. Men ettersom Kripos ikke har blokkert Pornhub og de andre store pornonettstedene enda, synes det lite sannsynlig at Kripos vil gripe inn å stenge Pornhub nå. Til det er Pornhub en for sterk kommersiell aktør.

Men hva om Stortinget sa at Pornhub og andre (kommersielle) nettsteder som sprer slikt materiale også må tas alvorlig av Kripos? Så lenge nettstedene ikke oppgir alder på jentene på innspillingstidspunktet, og de ser ut som barn, så må sidene blokkeres. Poenget med å stenge Pornhub er å beskytte barn, og tvinge alle som tilbyr slikt materiale både å opplyse om alder og å sørge for at materialet kun er tilgjengelig etter en reell alderskontroll (for eksempel ved at det kreves kredittkortopplysninger i forbindelse med registrering av bruker). Dersom Norge blokkerer disse sidene, er det en god start. Men for at Pornhub skulle merke det så måtte også flere land blitt med.

Så hva om Norge tok initiativ til at alle de 189 landene som har ratifisert kvinnekonvensjonen ble med på å blokkere Pornhub? Artikkel 5 krever nemlig at medlemslandene arbeider for å eliminerer sexisme. Pornhub er en versting i så henseende, i mainstream-pornoen spres det et budskap om vold mot kvinner og barn – og vi vet at sexisme og kvinneforakt i porno er bakgrunn for at gutter og menn bruker press og tvang overfor partner. Forskningen viser det vi har visst så alt for lenge.

Så la de få merke at vi ikke aksepterer det mer. La oss stenge Pornhub. Stengingen vil da samtidig være et tiltak som går rett inn i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dette er en tilstrekkelig begrunnelse i seg selv dersom en ikke tar det alvorlig nok at nettstedet (i beste fall) formidler fremstillinger som seksualiserer barn.

Pornoens påvirkning i dagens samfunn er betydelig, og det er så mange sammenhenger som ikke diskuteres og belyses. Hver vår blir «vi» sjokkerte over russelåtene. Og det er ikke bare Hemsedalsaken som viser oss at denne utbredte pornobruken både har store individuelle omkostninger og samfunnsmessige konsekvenser. Det er en rekke helsespørsmål (så som fremveksten av kosmetisk intimkirurgi, økning av seksuelt overførbare sykdommer, og selvfølgelig skader som følge av tvang) som må tas tak i. Men slik det ser ut, så protesteres det for all verden, mens politikerne blir villig med på ferden. Så jeg spør dere, norske partiledere: Trine, Audun, Rasmus, Jonas, Siv, Erna, Terje og Bjørnar – er dere med på å stenge Pornhub?