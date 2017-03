Beskytt barna fra pornoindustrien!

Debatt Barna våre blir bombardert med porno gjennom hele oppveksten. Det fortjener de ikke.

KJELL INGOLF ROPSTAD, nestleder i justiskomiteen (KrF)

Vi lever i en tid med nærmest fri flyt av pornografi. Undersøkelser viser at norske barn ser mest på nettporno i hele Europa. Ifølge en omfattende EU-undersøkelse har 46 prosent av norske barn sett pornografi, mot 23 prosent i europeisk gjennomsnitt.

I dag opplever mange norske barn å bli eksponert for pornografi før de har hatt sin første skoledag. Nylig fortalte Ulrikke Falch fra Skam åpenhjertig om hvordan hun begynte å se porno som syvåring. Hun påpeker hvordan pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen og utfordrer samfunnet på hva som blir konsekvensene for neste generasjon som er oppfostret på porno.

Den raske digitale revolusjonen gjør at samfunnet og myndigheter står overfor helt nye problemstillinger som tidligere generasjoner ikke måtte forholde seg til. Bare noen tiår tilbake hadde ikke barn tilgang til internett på mobilen eller på nettbrett. Det er gode grunner til å stille spørsmål med om dagens politikere altfor lenge har forsømt sitt ansvar på grunn av manglende digital kompetanse og berøringsangst rundt disse vanskelige problemstillingene. Resultatet er at barna våre nå vokser opp i et ekstremt seksualisert samfunn, mens vi voksne blir stående forfjamset på sidelinjen.

Som stortingspolitiker har jeg ved flere anledninger fått høre fra frustrerte foreldre som opplever det som utfordrende med grensesetting knyttet til barns nettilgang. Dette er utfordrende problemstillinger og det enkle svaret er å overlate dette til hver enkelt familie. Spørsmålet er om dette ikke er ansvarsfraskrivelse fra politikere?

I dag blir pornoblader satt bak sorte glass og på en høyere hylle for å skjerme barn fra å se dem. Vi har aldersgrenser på filmer slik at barn ikke skal se noe vi mener er skadelig for dem. Kripos har nettfilter mot overgrepsmateriale av barn (såkalt barnepornografi). Men i debatten om sterkere regulering av pornoindustriens virksomhet på nettet, argumenteres det derimot med at det vil være en begrensning av ytringsfriheten. Her er det viktig å minne om at myndighetene uhindret av ytringsfriheten allerede begrenser innhold på nett. Utfra åndsverkloven § 56c kan nettleverandører pålegges å «hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov». Denne hjemmelen ble i 2015 benyttet til å pålegge flere internettilbydere å blokkere tilgangen til sju nettsteder der opphavsrett ble krenket. Med andre ord, i dag er det sterkere regulering av piratkopiering av musikk, filmer og bøker enn det er for å beskytte barn mot pornografi.

I lovverket knyttet til alkohol har vi i dag strenge reguleringer og krav til hvordan alkohol selges. Det er strengt forbudt og straffbart å selge alkohol til barn, det er ikke tillatt etter visse klokkeslett og forbudt på f.eks. bensinstasjoner. Vi kunne selvsagt også her sagt at alkohol kan selges fritt til folk i alle aldre og overlatt dette med grensesetting om alkohol til enkeltfamilier. Men i praksis hadde dette hadde vært en komplett ansvarsfraskrivelse fra oss som samfunn. Alle moderne og velfungerende stater har i dag reguleringer som begrenser tilgang til alkohol for barn.

Barn fortjener heller ikke å bli bombardert med porno gjennom hele oppveksten. Med tidligere statsminister David Cameron i spissen har Storbritannia vært på offensiven med flere tiltak for å beskytte barn fra pornografi.

Jeg har tidligere tatt til ordet for å følge Cameron sitt eksempel og gå i dialog med internettleverandørene slik at alle tilbyr forbrukerne pornofilter som beskytter barn fra pornografi. Den debatten har dessverre ofte druknet i spørsmål om tekniske utfordringer. Det tekniske rundt det er selvsagt en viktig problemstilling, men i dag har vi gode tekniske løsninger på ulike filtre, og for eksempel Kripos sitt filter mot overgrepsbilder fungerer godt.

Basert på de foreløpige erfaringene til myndighetene i Storbritannia, har den britiske regjeringen nylig også tatt til orde for å vurdere blokkering av pornonettsteder som verken har eller er villig til å innføre alderskontroll på besøkende. I praksis innebærer en slik tilnærming en strengere regulering av nettsider med pornografisk innhold. Det sistnevnte eksempelet illustrerer at det er flere praktiske tilnærminger til hvordan myndighetene kan ta en mer aktiv rolle i å beskytte barn fra seksualisering gjennom porno.

Debatten bør nemlig ikke handle om hvilken konkret teknisk løsning vi skal ta i bruk, men om tiden er inne for at politikere stiller større krav til pornoindustriens ansvar for barn. KrF har i dag valgt å fremme et forslag i Stortinget hvor vi utfordrer regjeringen på flere tiltak for å beskytte barn fra pornografi. Vi foreslår blant annet at regjeringen utnevner et tverrfaglig utvalg som får som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn fra porno og økt seksualisering. Vi ber også regjeringen vurdere om det kan være hensiktsmessig å blokkere pornonettsteder som ikke innfører alderskontroll for besøkende.

Jeg mener tiden er overmoden for at vi politikere i samarbeid med fagmiljøene kommer sammen og blir enige om tiltak for å begrense den ekstreme seksualiseringen av barn. Alternativet er nye generasjoner oppfostret på porno. Det bør vi alle kjempe mot.