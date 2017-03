Debatt Det blir ikke troverdig når KrF anklager andre for splittende retorikk, men er taus om sin egen.

STEFAN HEGGELUND, stortingsrepresentant (H)

«Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?»

Det er et naturlig spørsmål å stille Knut Arild Hareide, som i helgen angrep Høyre fordi han savner vår kritikk av det han mener er splittende retorikk fra Frps side.

Stefan Heggelund.

For det første vedgår han at det er huller i kritikken hans. Høyrefolk har, til tross for det gode samarbeidet med Frp, kritisert enkelte utspill fra Frp-representanter.

For det andre unnlater han å nevne hvordan Høyre selv opptrer i innvandringsdebatten. Vi ønsker en ansvarlig innvandringspolitikk, men like viktig, også en ansvarlig innvandringsdebatt. Det sømmer seg for et konservativt folkeparti å diskutere utfordringer ved en for liberal innvandringspolitikk.

For det tredje er KrFs bjelke så åpenbar at det ikke er mulig å ignorere den. Jeg sikter selvfølgelig til partiets holdning mot homofile.

I årevis har KrF bidratt til diskriminering av homofile. Der andre har gjort det vanskelig for homofile gjennom teologi, har KrF gjort det vanskelig for homofile gjennom politikk. Partiet har rettferdiggjort seg selv ved å si at dette er et viktig verdispørsmål for dem. På samme måte som innvandring er et viktig verdispørsmål for Frp.

I fjor tok riktignok Hareide et delvis oppgjør med KrFs arv på dette området. Etter at 49 homofile var blitt drept i et terrorangrep, og flere ble skadet, deltok han i Pride-paraden. Det fortjener han honnør for. Jeg har ingen problemer med å konstatere at jeg reagerte negativt på Listhaugs uttalelser om hans deltagelse i Pride da hun var på Oslo Symposium. Verden er dessverre fortsatt slik at å delta i Pride koster for en KrF-leder. Bare to KrF-ere på Stortinget støttet ham i denne beslutningen.

I forrige uke behandlet Bergen bystyre en plan for seksualitetsmangfold. Bergen KrF leverte denne merknaden i behandlingen:

«Bergen kommune skal ta høyde for at byens innbyggere har ulike syn på spørsmål vedrørende seksualitet, kjønnsuttrykk og samlivsformer. Kommunen skal selv respektere ulike syn og legge til rette for at ulike syn skal kunne leve side om side i byen med gjensidig respekt for hverandre.»

Leser man bare raskt gjennom merknaden kan den virke uskyldig. Den inneholder ord som respekt, og den konstaterer at man skal leve side om side. Men merknaden er ikke uskyldig. Den er skrevet med det mål å henvende seg til dem som mener homofili er galt, unaturlig, ekkelt eller synd (eller en hvilken som helst kombinasjon av disse). Den letteste måten å oppdage det på er ved å bytte ut noen ord. Bytt ut ordet «seksualitet» med «innvandrere». Da forstår man merknadens egentlige innhold. Ingen vil for alvor mene at en kommune skal respektere alle syn om innvandrere.

Da jeg møtte KrFs gruppeleder i Bergen bystyre til debatt om dette, mente han sammenligningen var tendensiøs. Det er den ikke. Tvert imot bekrefter det svaret hvor grov merknaden er. Han ville aldri skrevet en merknad som var helt likt formulert, men som handlet om en annen gruppe mennesker. Når den dreier seg om homofile falt det ham naturlig å skrive merknaden. Ikke bare det. Bergen KrF skrøt av den på sosiale medier.

Dette skjedde i samme uke som Hareide mente vi ikke tar et oppgjør med splittende retorikk. Men hvor var KrF-ledelsens reaksjoner på denne merknaden? Fraværende. Hvor er det vedvarende oppgjøret med negative holdninger til homofile i KrFs rekker?

Oppgjør mot splittende retorikk angår oss alle. Samtlige har et ansvar. Også KrF. På alle punkter.