Sykdomstegn i offentlig sektor

Debatt Det er ikke den enkelte politikonstabel som er hovedproblemet når det avdekkes «triksing» i politiet. Hovedproblemet er et styringssystem som ikke appellerer til tillit og faglig skjønn.

ESPEN LEIRSET, statsviter ved Nord Universitet

Doktorgradsavhandlingen til Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, viser at politifolk pynter på tall, og løsningen nå skal være å sikre at det «rapporteres riktig», som politileder Svein Olav Grini sier i VGs artikkel 4. januar.

Målstyringen har skylden

Jeg vil hevde at politifolks feilrapportering ikke er problemet, men selve styringssystemet. Politiet er sammen med en stor del av offentlig sektor utsatt for en målstyring som savner sidestykke.

Politiets «triksing» føyer seg i en rekke av uheldige effekter som skapes av denne måten å styre offentlig sektor på. For to år siden skrev Vårt Land at Haukeland universitetssykehus hadde gitt mange flere spedbarn diagnose med problem med næringsinntaket enn andre sykehus. Dette førte til at sykehuset fikk 20 millioner kroner mer i statlige overføringer enn andre.

Denne måten å styre offentlig sektor på, er en del reformbølgen New Public Management (NPM), som har vart i mer enn to tiår, og går ut på at offentlig sektor skal bli mer lik bedrifter.

Det er en økonomisk-effektiv tankegang som ligger bak, og den ensidige overføringen av en slik tenkemåte til offentlig sektor skaper mange problemer. Et problem er at styringssystemet endrer måten folk tenker på.

Opportunisme

Incentiver, som er et viktig virkemiddel i NPM, vrir hjernene til de som jobber i offentlige virksomheter i mer opportunistisk retning.

Det er hele grunnlaget for økonomiske incentiver at de baserer seg på økonomisk teori som ser på mennesket som et kalkulerende, egoistisk vesen som først og fremst er ute etter egen vinning.

Incentiver vrir adferden mot det som kan telles og måles, men kjennetegnet ved nesten alt offentlig sektor foretar seg, er at det ikke lett kan telles og måles. Alle spesialiserte offentlige tjenestemenn har et stort skjønn, om det er politi, lege eller lærer. De har alle stort skjønn, fordi oppgavene som skal utføres ikke er en rent instrumentell prosess som skal lede fram til et enkelt mål. Målene er mange, de endrer seg, og de kan delvis være i strid med hverandre.

Dette forutsetter stort skjønn, og stor tillit til å utføre jobben. Norsk offentlig sektor er jevnt over av meget god kvalitet, men mest fordi de som arbeider der er høyt kompetente. Hva skjer med høyt kompetente ansatt som blir utsatt for et mistillitsbasert styringssystem?

Fagfolk fremmedgjøres

Leger, lærere og andre yrkesgrupper med sterk profesjonsidentitet blir utfordret på mest grunnleggende vis av NPM-logikken. Hyppige rapporteringer, kontroll og premiering i form av fravær av refs ved gjennomføring av kontrollregimet kan føre til en adferd som går bort fra pasientens, elevens eller borgerens beste, og over til en tenkning som handler om hva er «mitt» beste: «Hvordan skal jeg som vanlig arbeidstaker unngå å kveles i dette kontrollbaserte styringssystemet?»

Fagfolk føler seg lett fremmedgjort i et slikt system, og det fører til at færre tar ansvar for helheten i arbeidsoppgavene som skal utføres.

Vi så det i det store legeopprøret i 2014, og den store lærerkonflikten samme år. Lærerne føler sin faglige frihet utfordret av et styringsregime som premierer den tellbare logikk, den logikk som gjør det enklere å måle om læreren er på jobb 7,5 timer per dag, enn å basere seg på tillit til at jobben faktisk blir utført på best mulig måte.

Blant de som forsker på forvaltning og offentlig sektor i Europa, har begrepet tillit blitt stadig viktigere. I en forelesning med lederstudenter fra hele Europa vi arrangerte for en tid tilbake, var det en student som nesten litt frustrert stilte spørsmålet: «Hvis tillit er så viktig, hvordan får man rede på om det finnes tillit? Hvordan måler man tillit?»

Feil strategi

Svaret fra den britiske professoren var tydelig: Det kan du ikke. Tillit er noe du har, eller ikke har. Hvis du skal samarbeide med noen, eller be noen gjøre en jobb for deg, kan du ikke først måle vedkommendes tillit. Vi kjenner det igjen fra næringslivets styrerom: Enten har man tillit, eller så har man det ikke. Tilliten må ligge som et premiss, den må ligge til grunn hele veien, for å få jobben gjort.

Å starte en jakt innad i politiet på de som har rapportert «feil», er feil strategi. Tror du at konstabelen har rapportert feil fordi han er lat og arbeidssky, tror du på det økonomiske, mistillitsbaserte styringssystemet.

Tror du at konstabelen har rapportert feil, fordi han har brukt sitt skjønn og overprøvd styringssystemet til fordel for viktigere oppgaver, for eksempel forebygging, tror du på tillit som styringssystem.

Spørsmålet er: Når vil styringstrenden snu? Det vil neppe skje før fagprofesjoner som politi, leger, lærere og andre store grupper samles på tvers, og går i en politisk allianse, med en felles motreaksjon mot mål- og resultatstyring som styringsprinsipp.