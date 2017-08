Nei til permanent bevæpning av politiet

Leder Terrorangrepene i Spania og Finland har utløst en ny runde om fast bevæpning av norsk politi.

For en drøy uke siden tok også Frp-leder Siv Jensen til orde for bevæpning fordi hun mente kriminaliteten i samfunnet er blitt råere. Norge er en av få europeiske land der politiet ikke går med våpen som en fast del av utrustningen. Vi mener det bør fortsette slik.

Det betyr ikke at norsk politi skal være ubevæpnet når trusselvurderinger eller løpende situasjoner tilsier noe annet. I møtet med terrorisme og brutal kriminalitet må norsk politi ha enkel tilgang på våpen, og de må kunne bruke dem på en forsvarlig måte.

I dag er norsk politi bevæpnet i en rekke sammenhenger, både når de sikrer store arrangementer eller når oppdragene tilsier det. Hvis trusselnivået tilsier det kan også hele eller deler av politiet være generelt bevæpnet i en periode. Vi har tillit til at politiets ledelse kan vurdere dette løpende.

Vi har vanskelig for å se at dagens fleksible ordning ikke ivaretar behovet for bevæpnet politi i de situasjonene som krever det. Det er like vanskelig å se at en permanent generell bevæpning skulle tilføre samfunnet så mye mer trygghet at det kan forsvare alt man taper ved å ha et politi som går inn i mange situasjoner uten skytevåpen.

Man kan også merke seg at i Storbritannia, som ikke har et generelt bevæpnet politi, ble terroristene på London Bridge og Borough Market funnet og skutt av politiet etter bare få minutter, mens i Spania og andre land med generell bevæpning tok det lengre tid. Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom generell bevæpning og evne til å nedkjempe terrorister.

I møtet med terrorismen som truer Europa nå må man evne å få de skarpe ressursene raskt ut dit de skal. Dette krever klare og korte kommandolinjer, gode operasjonssentraler og selvfølgelig mannskaper som kan nedkjempe væpnede terrorister på en effektiv måte. Dette er viktigere enn en generell bevæpning.

Et godt bidrag til dette er den nye bistandsinstruksen som gjør det enklere for politiet å be om bidrag fra Forsvaret. Erfaringene fra flere angrep de siste årene viser at minuttene og sekundene teller i slike situasjoner. Forsvaret har kapasiteter, både mannskap og utstyr, som kan være nyttige. Derfor er det gledelig at Regjeringen nå kommer med en ny instruks der det blir lettere for politiet å gripe disse ressursene hvis de trenger dem.