Politiet i Oslo må granskes

Leder Dommen mot Eirik Jensen viser at Oslo politidistrikt må granskes. For å finne ut om det ligger en enda større skandale skjult i organisasjonen, og for å trekke ut noen viktige lærdommer om krevende politiarbeid.

Oslo tingrett har dømt politimannen Eirik Jensen til 21 års fengsel. Dommen er ikke rettskraftig før en eventuell anke er behandlet i lagmannsretten, det er viktig å huske før man trekker helt bastante konklusjoner i saken.

Jensen har hele tiden hevdet at han er uskyldig, men hans forklaringer blir i liten grad trodd av tingretten. Men, uansett hva som blir resultatet av til slutt, må denne ukens dom føre til en dyp og uavhengig gransking av Oslo politidistrikt. Så mye har kommet opp underveis i straffesaken, at tilliten til politiet henger på denne granskingen.

Bakgrunn: Derfor ble Jensen dømt

Hvis dommen blir stående er skandalen et faktum. Da har politiet i lang tid hatt en korrupt tjenestemann i sentrale og viktige stillinger. En som har fått operere helt i ytterkanten av etatens egne regler og rutiner, selv om det underveis kom signaler om at noe kunne være galt.

Hvordan det kan skje, hvem som burde spurt kritiske spørsmål underveis, hva som sviktet, alt det bør være sentrale spørsmål for politi og publikum. En endelig fellende dom i Jensen-saken, uten at den følges opp med en kritisk gransking av kulturen og miljøet som var omgivelsene dette foregikk i, vil være knusende for tilliten til norsk politi.

Politiet har ofte vist motvilje mot å bli gransket utenfra. Vi husker Sønderland-utvalget, politiets eget granskingsutvalg som skulle vurdere innsatsen 22. juli. Det konkluderte med noen "læringspunkter", men endte stort sett med å gi godkjentstempel til egen innsats. Så kom 22. juli-kommisjonen med en kraftig justering av det feilaktige bildet som politiets egen gransking forsøkte å tegne opp.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har sagt at han ønsker en gransking. Den må være fullstendig uavhengig, og sikres alle de tilganger og ressurser den trenger for å komme til bunns i hvordan det som er avdekket gjennom rettssaken kunne skje.