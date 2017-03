Klokt om våpen

Leder Det er fornuftig, og i tråd med det beste i norsk polititradisjon, når Bevæpningsutvalget nå konkluderer med at norsk politi skal være ubevæpnet.

Utvalget kan ikke se at det er trekk i samfunnsutviklingen som gjør at politiet permanent skal bære våpen i tjeneste.

I Norge har vi et sivilt preget politi, som er blant de beste i verden til å løse vanskelige situasjoner uten bruk av vold og våpenmakt. Det sies at når du har en hammer, ser det meste ut som en spiker. Vi ser i andre land, der politiet bærer våpen i det daglige, at våpnene brukes. Et bevæpnet politi blir ikke på samme måte utfordret til å finne andre løsninger, slik norsk politi alltid har måttet gjøre.

Våpen kan skape falsk trygghet. Erfaringer fra land med bevæpnet politi viser at faren for farlige situasjoner og skader øker, både for sivile, og for politiet selv. Norsk politi bruker svært sjelden skytevåpen. Antall mennesker som er skutt eller drept av politiet, ligger svært lavt i Norge, også når vi sammenligner med andre nordiske land.

Så langt vi vet, har ikke tilhengerne av generell bevæpning av politiet her hjemme klart å peke på en eneste kritisk situasjon der utfallet kunne blitt annerledes dersom politiet var bevæpnet i utgangspunktet. Samtidig argumenterer tunge fagmiljøer med at det er konfliktdempende i seg selv at politiet ikke bærer våpen.

Utvalget legger stor vekt på tilliten mellom politiet og folk flest. Staten har gitt politiet adgang til å bruke makt mot egne borgere. Det er avgjørende viktig at politiet har oppslutning om måten de forvalter sitt oppdrag på. Bevæpnet politi er heldigvis fortsatt noe som oppleves som fremmed på norsk jord. Slik håper vi det kan fortsette å være.

Dagens situasjon betyr ikke at politiet ikke har tilgang på våpen når de trenger det. Tvert om. Norsk politi er antagelig verdens best bevæpnede ubevæpnede politi, gjennom det som kalles fremskutt lagring. I politibilene er det nedlåst en- og tohåndsvåpen som politiet kan hente ut raskt dersom de trenger det. Utvalget drøfter spørsmålet om bevæpning også opp mot terrortrusselen, og konkluderer med at det "er lite som tilsier at forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning vil være avgjørende i langt de fleste angrep."

Bevæpningsutvalget har levert en solid og faglig tung rapport. Det ligger i dag an til et bredt politisk flertall som deler utvalgets syn på generell bevæpning av politiet. Det er godt.