Politi og politikk

Leder VG har gjennom flere artikler avslørt hvordan Politidirektoratet direkte har motarbeidet Stortingets vedtak om at de ulike nødetatene skal samlokaliseres - som en del av den såkalte nærpolitireformen.

Operasjonssentralen i Drammen, der politi, brann og helse er plassert sammen, ble av Justisdepartementet fremholdt som selve modellen for hvordan dette kunne gjøres på beste vis. Flere utredninger har også konkludert med at samlokaliseringen i Drammen bør danne eksempel for andre operasjonssentraler rundt om i Norge.

Men et halvt år etter at nærpolitireformen var vedtatt, bestemte Politidirektoratet at Drammen skulle legges ned. I dag kan vi fortelle om det ordfører og polititopper i Bodø opplevde som direktoratets forsøk på å stanse samlokalisering der.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har overfor VG gjort det klart at han mener politikerne har hatt for store ambisjoner - «olympiske leker», humrer han i et intervju med VG.

MOTARBEIDER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård har ikke fulgt opp politikernes vedtak om at blålysetatene skal samlokaliseries. Foto: FRODE HANSEN, VG

Da blir det underlig å lese kronikken til lederen i Justiskomiteen på Stortinget, Aps Hadia Tajik, i Aftenposten, om Politidirektoratet. Under overskriften «Hva skal vi med Politidirektoratet?» beskriver hun sin forundring over Humlegårds uttalelser til VG.

Gnisningene mellom direktoratet og departementet om samlokalisering av blålysetatene viste seg gjennom brev allerede i juni 2015. Men da Tajik og resten av Justiskomiteen i november samme år satt i timevis med politidirektøren og diskuterte politireformen, ytret ikke Humlegård et ord om at politikerne hadde for høye ambisjoner.

Tvert om. Ifølge Tajik hadde Humlegård vært opptatt av å forsikre politikerne om at forliket på Stortinget om reformen var forstått av ham, og at han ville bidra til gjennomføringen. Konklusjonen fra Tajik er at det hele ligner mer på en bortforklaring fra politidirektørens side.

Her deler vi Tajiks vurdering. VGs avsløring av hvordan Humlegård og hans folk har motarbeidet politikernes vedtak, forteller om en etat som ikke forstår sin rolle i et demokratisk samfunn. Det er helt i orden med faglig motstand underveis i prosessen. Men når argumentene er veid mot hverandre, og de politiske vedtakene er fattet, må etatene gjennomføre det politikerne har bestemt.

Det har ikke skjedd i denne saken. Tvert om at Politidirektoratet aktivt motarbeidet politikerne. Det er fullstendig uholdbart.