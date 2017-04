Solberg-regjeringens ansvar

Debatt Bør Norge være med på å svekke demokratiet i Polen?

NINA WITOSZEK, forsker, UiO

LEIV IGOR DEVOLD, universitetslektor, NTNU

La oss tenke oss at Erna Solberg og Siv Jensen da de tiltrådte som ledere for den nye Høyre/Frp-regjeringen, utførte følgende saltomortaler: 1) de utsatte alle NRK journalister for en konservativ troskapstest og avsatte alle som ikke lovet lojalitet eller som påviselig tidligere hadde gitt uttrykt for Arbeiderpartiorienterte eller venstre-vennlige synspunkter 2) de fjernet Høyesteretts politiske uavhengighet og ansatte et flertall av dommere som sørget for Høyre/Frp-korrigert jus i landet, slik at rettstaten Norge i praksis ble avskaffet 3) de endret læreplanen for norsk skole slik at ekte norske verdier ble enerådende og en patriotisk ‘kanon’ styrte ungdommens hjerner og sjeler 4) de vurderte å stramme inn abortloven slik at voldtatte kvinner ikke lenger skulle ha rett til abort.

Dette er ikke en karikatur, men en potensiell norsk blåkopi av den nåværende polske Kaczynski-PiS regjeringens reformer. Med disse reformene skal dagens Polen danne et bolverk mot liberalt demokrati, sammen med Orbans Ungarn og, ironisk nok, med Polens tidligere okkupasjonsmakt, Russland.

I disse dager skal den polske, krypto-autoritære PiS-regjeringen motta en ny forsyning med økonomisk støtte til østeuropeisk utvikling gjennom den norske EØS-avtalen – og det er her situasjonen begynner å bli interessant. Fordi nå står Nordmenn foran et valg. De kan betrakte disse pengene som den prisen de må betale for å delta i EUs indre marked – et norsk bidrag til infrastruktur og økonomisk utvikling i Øst-Europa – og slutte å tenke mer på hva disse midlene egentlig går til. Eller de kan se nærmere på skjebnen til 800 millioner euro, skattepenger som du og jeg betaler. Skal pengene våre som i prinsipp skal brukes til demokratifremmede tiltak, det vil si til det sivile samfunnet som inntil nå takket være en forholdsvis pluralistisk fordeling av ‘demokrati-styrkende midler’ har holdt liberale og pro-europeiske verdier i livet i Polen. Eller skal regjeringen i Polen også få lov til å finne en ny autoritær vri på hvordan norske skattekroner skal kanaliseres?

Den svært konservative kultur- og visestatsminister Piotr Glinski har foreslått at nå skal et statlig «nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet» fordele pengesekken. Altså ikke en regjeringsuavhengig institusjon som det har vært tidligere. En ny spesiell konfederasjon som bringer sammen 50 konservative høyreorienterte organisasjoner skal «korrigere ubalansen» ved å passe på at midler går til de «riktige demokratiske institusjoner», så som for eksempel «Den hellige Bror Alberts Forening», «Den katolske bevegelse mot narkotikamisbruk», «Den polske familiestiftelsen», og så videre. For å si det rett ut, ligger nå skjebnen til polske liberale, pro-demokratiske sivile organisasjoner som har fremmet kvinne- og minoritetsrettigheter, kjempet for miljøsaker eller for en kjønnsnøytral ekteskapslov på skjebnen til et påskelam.

Det smerter oss som tolerante polsk-norske europeere å reise flengende kritikk mot religion og fedreland, men PiS-regjeringens eksesser gir oss intet alternativ. Hva kan vi gjøre for å være sikre på at norske skattebetaleres penger ikke havner i polske NGOer som fremmer totalt abortforbud i Polen, patriarkatet, dogmatisk kristendom, eller nasjonalistiske og xenofobe synspunkter?

Det er ikke lett for en stat å intervenere i andre staters indre anliggender. En realistisk vei ut av dilemmaet kan være å la de opprinnelig demokratifremmende midlene tildeles av en polsk-norsk kommisjon, med en bredt sammensatt sivilsamfunns-koalisjon fra norsk side, hvor de norske representantene fra norske partiuavhengige organisasjoner får delta og være med på å bestemme fordelingen av den delen av pengene som skal gå til det sivile samfunnet, uavhengig av både den norske og polske regjeringen. Dette vil sikre at EØS-midlene fordeles i samsvar med liberale, demokratifremmende og pluralistiske prinsipper, slik de er tiltenkt. Hvis den polske siden i en slik gruppe insisterer på å forfordele penger ensidig til ultra-konservative organisasjoner, vil den tvinges til argumentere for sin sak i en åpen og demokratisk debatt med det norske og internasjonale sivilsamfunnet, i stedet for en politisk konfrontasjon mellom stater. Den media-oppmerksomheten dette kan tiltrekke seg vil formodentlig inspirere til konstruktive løsninger.

Vi mener Norge nå faktisk kan påvirke utviklingen av demokratiet i Europa og bør gjøre det. Vi kan ikke bruke norske skattebetaleres demokratifremmende midler til å bygge ned demokratiet og promotere verdier som minner oss om svovelpredikanten Ole Hallesbys dinosauriske verdenssyn.