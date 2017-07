Domstolbygging i Øst-Europa har aldri vært viktigere

Debatt Det er viktig at det polske folk nå står opp mot politikernes forsøk på å legge domstolene under politisk kontroll.

ERLING MOE, kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen.

Denne uken har Warszawas gater vært fylt demonstranter med fakler. De demonstrerte til støtte for Høyesterett. Den polske regjering planlegger å ta kontrollen over alle utnevnelser til domstolen, og lovendringer ser ut til å gå gjennom i nasjonalforsamlingen denne uken. Dette vil svekke det polske demokratiet. For oss som mener uavhengige domstoler er en hjørnestein i demokratiet, må utviklingen i Polen bety en forsterket innsats i å støtte domstolenes uavhengighet i landet.

ERLING MOE. Foto: DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Norge yter et betydelig bidrag til EU som vår inngangsbillett til EØS og det indre markedet. I fjor ble det framforhandlet en ny EØS-avtale, som gjelder for seks år. Det er den norske regjeringen og EU som blir enige om hvordan midlene skal brukes. I all hovedsak er de norske midlene blitt brukt til å utvikle EUs nye medlemsstater i øst, og det blir nok også tilfelle etter den nye avtalen. Program og prosjekter for den nye avtalen er nå under utarbeidelse. Årsaken til at det er de tidligere kommuniststatene som får disse midlene er at de fortsatt har en lang vei å gå før de når vestlige standarder for demokrati og stabilitet, noe EU er opptatt av å bøte på.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

En betydelig del av EØS-midlene brukes på justisfeltet, både innen kriminalomsorg, påtalemyndighet og domstoler. Det er Domstoladministrasjonen som har ansvaret for program og prosjekt innen domstolene i mottakerlandene. Vi har derfor betydelig samarbeid med domstoler og justismyndigheter i flere land. I den forrige avtaleperioden gjennomførte vi domstolprosjekter i Polen, Romania og Litauen. Også i kommende avtaleperiode kan disse landene bli våre samarbeidspartnere.

I Polen har vi gjennomført prosjekter knyttet til domstolledelse, vitnestøtte og rettsmekling. Dette er områder der vi i Norge har mye kompetanse som Polen har nytte av, og som både gir mer effektive domstoler og bedre tjenester for innbyggerne. Vårt inntrykk er at polske dommere har satt stor pris på samarbeidet med norske dommere. Domstoladministrasjonen ser fram til å arbeide videre sammen med polakkene for å styrke domstolene hvis regjeringen og EØS ønsker det. Forhandlingene med Polen i løpet av dette året vil avklare om og på hvilken måte det eventuelt vil skje.

Det polske folk må stå opp

Det er viktig at det polske folk nå står opp mot politikernes forsøk på å legge domstolene under politisk kontroll. Det er også viktig at internasjonale organer som EU og Europarådet engasjerer seg. Historien har vist oss at blant diktaturets fremste kjennetegn er knebling av frie medier og uavhengige domstoler. I vår nære fortid så vi dette for eksempel i Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. I dag ser vi dette i Tyrkia. Uten uavhengige domstoler, og dommere utnevnt uavhengig av politiske myndigheter, svekkes borgernes rettssikkerhet. Erdogan har sparket svært mange dommere, og innsatt sine egne. Det er viktig at denne utviklingen ikke får fotfeste i andre land.

Politikernes press mot domstolene må ikke føre til at vi innstiller domstolbyggingen i Øst-Europa. Det er tvert imot behov for en sterkere innsats for å bygge sterke og uavhengige domstoler i disse landene. Polske dommere holder en høy standard og er svært opptatt av å bevare sin selvstendighet. Lederen av Polens Høyesterett deltok da også i onsdagens demonstrasjon i Warszawa. Vi har også hatt et utmerket samarbeid med justismyndighetene i de landene som vi har arbeidet med domstolbygging.

Kort historie med demokrati

Øst-Europas svært korte historie med demokrati er selvsagt en viktig årsak til det vi nå ser, som er en kombinasjon av politisk nasjonalisme med autoritære trekk. Det er mest framtredende i Ungarn. Det er en tung historisk arv som nå fører til at landet svekker den frie pressen, liberale rettigheter og domstolene. Domstoladministrasjonen og norske dommere har gjennom både EØS-avtalen og domstolutvikling på Balkan gitt vesentlige bidrag til å styrke domstolenes uavhengighet og dommernes kompetanse.

Norden er i en særstilling når det gjelder befolkningens tillit til offentlige myndigheter generelt, og domstoler spesielt. The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index bygger på uavhengige data om hvordan privatpersoner og eksperter ser på sitt lands rettssystem. Blant kriteriene er rettigheter, åpenhet, korrupsjon, strafferett, sivil rett og sikkerhet for borgerne. I denne globale rankingen kommer Norge ut som land nummer 2 av 102, etter Danmark. Polen er for eksempel nummer 21, Romania nummer 32.

I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse ( European Social Survey) om tilliten til domstoler. Norge kom ut som nummer 2 av 15 europeiske land, også her etter Danmark. Øst-europeiske land kom under gjennomsnittet. Fravær av offentlig korrupsjon er et av de viktigste goder vi har i Norden. Det er dessverre ikke situasjonen i andre deler av Europa. Korrupsjon svekker borgernes rettssikkerhet, næringslivets konkurransekraft og offentlig sektors omdømme og styrke.

Å bygge demokratiske rettigheter og rettssikkerhet i hele Europa er blant tidens viktigste politiske utfordringer. Det er en forutsetning for politisk stabilitet, og løsning av de andre utfordringene kontinentet har.