Pokémons og Pokemoms

Erna Solberg er på nivå 23 – minst – i Pokémon Go. Det er høyt, hun har spilt mye Pokémon på mobilen for å komme så langt.

Pokémon Go handler om bevegelse. Om å bevege seg fra sted til sted for å skaffe seg ballene som fanger Pokémon-figurene – og for å komme dit figurene er. Man trenger ikke å gå. Også den som sitter i bil – eller på trikken for den del – kan både skaffe seg baller og fange Pokémon-figurer, bare man er kjapp nok på labben, og kjøretøyet beveger seg sakte nok.

Drevne Pokémon-spillere vet hvor ballene er, de befinner seg på såkalte Pokestops, på faste steder rundt omkring i by og land. Mest i byene, der ligger de tett i tett. Figurene, derimot, svever rundt, dukker opp – og forsvinner igjen. Er det en spesielt ettertraktet figur et sted, ser du gjerne en gjeng barn og ungdommer som løper i flokk med hevet iPhone mens de roper for eksempel «Det er en Snorlax der borte!»

Jeg kan etter hvert litt om dette, fordi jeg tidvis bistår sønnen min med å fange både baller og figurer. Jeg er en Pokemom. De mer avanserte trekkene, som å kjempe mot andre figurer, eller organisere og utvikle dem, er langt over mitt nivå. Men jeg har blitt ganske god på fangsten. Og jeg kjenner dragningen. Det er gøy!

Sønnen min og jeg er på nivå 25. Det har tatt mye tid, med endeløse fridager på vandring i Frognerparken og på Aker Brygge, der folk i alle aldre går med telefonen foran seg på jakt etter sjeldne figurer. Da Erna Solberg nylig sammen med TV2 besøkte kreftsyke Patrick på Radiumhospitalet, lærte vi at hun var på nivå 23. 11-åringen hadde invitert henne for å spille Pokémon Go. Og hun kom! Det er ikke mange statsministre i verden som kan være sammen med syke barn på den måten. Som kan sette seg ned og leke – guttunge og statsminister på like fot.

I det siste har jeg lurt på hvordan en statsminister klarer å spille på et så høyt nivå. Hun har et stort sikkerhetsoppbud rundt seg, og kan i langt mindre grad enn meg gå rundt i byen. Jeg tipper hun spiller mye mens hun sitter i den svarte bilen. Ber hun sjåførene kjøre den veien der det er flest Pokestops? Ber hun sjåføren bremse farten når de passerer disse stoppene, slik at hun rekker å fange ballene og figurene som måtte dukke opp? Sniker hun seg ut om natten, og inn i nærmeste park; Slottsparken, et av stedene i Oslo der det er mange figurer?

Det er noe folkelig og menneskelig med en statsminister som går rundt med mobilen og spiller. Samtidig er det litt rart. For hun burde jo ha andre ting å drive med?

Mest av alt forteller det kanskje noe om hennes, og alle andres behov for et tanketomt friminutt innimellom. Og om dragningen i et spill når du først har blitt hektet.