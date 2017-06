Du trenger ikke se slippen din

Kommentar Den eldre generasjon er opptatt på Snapchat. De trenger ikke lønnsslipp på papir.

Ville du brukt dine egne penger på å sende ut lønnsslipper om du kunne spart millioner på sende dem digitalt? Nei, selvsagt ikke. Men det vil Pensjonistforbundet og nesten hele opposisjonen.

De har vært bråk siden NAV begynte å sende ut lønnsslippen digitalt. For dem som ikke har PC, går det an å ringe inn til NAVs kontaktsenter og få summen opplest. Dette sparer samfunnet 30 millioner kroner per år.

Men Pensjonistforbundet, ledet av Jan Davidsen, har kastet seg over saken. Han har et rykte å ta vare på. Og dette er en profileringssak. Litt pinlig er det derfor, at politikerne har funnet det opportunt å kaste seg på. Nå sist KrF, som i forhandlingene om revidert budsjett vil sette av millionene som trengs.

Alle, og spesielt KrF, er lettrørt når aktivister skyver gamle og svake foran seg. Men når folk sitter på nett og beklager seg over manglende papirslipp, blir det mest komisk. For vi har selvsagt å gjøre med alt annet enn stakkarslige gamle. Det er en eldrebølge på Snapchat, meldte NRK her om dagen. Pensjonister engasjerer seg til og med for slippen sin på Facebookkampanjen «Jeg vil se slippen min». Når de klarer å argumenterer for slipp på nett, så klarer de å logge seg inn på NAV. Samt hjelpe dem som ikke klarer det. Eller ringe NAV.

Men det har ikke opposisjonen fått med seg. Med sin vellykkede kampanje har Jan Davidsen lykkes i å få to Dokument 8-forslag (fra SV og Sp) som behandles i Stortinget til uken. Der spares det ikke på ordbruken. Senterpartiet mener manglende lønnsslipp er en «skamplett» som kan «ødelegge livet til folk» og/eller «dramatisk forringe livskvaliteten». Man må nesten være norsk for å få seg til å si slikt. For dette er i-landsproblematikk.

Når det er sagt, er det ikke vanskelig å skjønne at digitalisering er et problem for mange. Det er fortsatt en god del som bruker brevgiro, folk flest har ofte små og store problemer med data. Men det å ikke få en papirlapp med den faste, kjente summen fra NAV hver måned, det raserer ikke liv.

Og noen må betale. Det er skattebetalernes penger som går med, dine og mine, for ikke å glemme, barnebarnas.

Senterpartiet skriver patosfylt at de som bygde landet fortjener papirslipp. Men de som bygde landet var også de som lærte oss at det er lurt å knipe inn der vi kan.

Nøysomhet har derimot aldri vært adelsmerket til pensjonistgeneral Jan Davidsen. Han skryter av å ha fått underskriftene til 30 000 pensjonister i protestaksjonen «Jeg vil se slippen min». Det er forståelig. Det var jo mulig å signere digitalt.