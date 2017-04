Leder Regjeringens forsvar for Norsk Tipping er ansvarlig spillpolitikk.

Utenlandske pengespillgiganter angriper den norske enerettsmodellen for å tvinge Norsk Tipping i kne. Via den europeiske bransjeforeningen for onlinespill har gamblingselskapene tatt kontakt med Kulturdepartementet og fremmet påstand om at regjeringen bryter EØS-avtalen.

"Norsk Tippings monopol på pengespill er ikke mer unikt enn at alle EU-stater holder seg med særregler i en eller annen form

Ifølge Klassekampen går antagelsene på at gamblinggigantene forbereder rettssak mot Norge. Målet er å slå en kile inn i Norsk Tippings markedsdominans ved å bringe det norske spillmonopolet inn for EU-domstolen.

Den norske enerettsmodellen «representerer et vesentlig hinder for EU-regulerte spillselskaper og bryter med EØS-avtalen», fremholder generalsekretær Maarten Haijer i European Gaming & Betting Association (Egba) overfor Kulturdepartementet.

Vi skjønner ønsket om å få en bit av det norske markedet, men Egbas motiver er utelukkende kommersielle og dermed i konflikt med grunnlaget for Norges spillmonopol. Norsk Tipping har et tosidig samfunnsoppdrag: Å regulere pengespill på en måte som ikke skaper avhengighet, og å føre overskuddet tilbake til idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige formål. Gamblingselskapene er utelukkende i markedet for å tjene penger til sine eiere.

De utenlandske spillaktørene forsøker med jevne mellomrom å utfordre nasjonale ordninger om spillpolitikken. Men regelverket for pengespill er ikke harmonisert i EU. Dette er tvert imot et saksfelt der den enkelte medlemsstat selv avgjør sin nasjonale politikk. Norsk Tippings monopol på pengespill er ikke mer unikt enn at alle EU-stater holder seg med særregler i en eller annen form. Et talende eksempel er de 16 EU-land som har gått til såkalt IP-blokkering av ulovlige spillsider på nettet.

Uavhengig av hva Egba måtte mene, så har EFTA-domstolen allerede slått fast at den norske modellen er i tråd med EØS-avtalen. Dette fordi den er begrunnet i behovet for å forebygge uønsket spilleatferd, og å begrense private aktører som kun er i markedet for å berike seg selv.

Nylig la kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) frem en stortingsmelding om pengespillpolitikken. I likhet med sin forgjenger, Thorhild Widvey, var hun forbilledlig tydelig i sitt nei til utenlandske spillselskap.

Regjeringen følger opp de etablerte hovedlinjene i norsk spillpolitikk: Hensynet til spillavhengige og hvordan spillmani kan ødelegge familier og gjøre pårørende til gjeldsslaver, skal veie tyngre enn profitthensynet til Gibraltar- og Malta-baserte gamblingselskaper.