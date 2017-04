Ansvarlighet i spillpolitikken

Leder Spillavhengighet er en trussel mot folkehelsen.

I stortingsmeldingen om pengespillpolitikken var kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og regjeringen forbilledlig tydelig i sitt nei til utenlandske spillselskap. Hensynet til spillavhengige og hvordan spillmani kan ødelegge familier og gjøre pårørende til gjeldsslaver skulle veie tynge enn profitthensynet til Malta-baserte gamblingselskaper og deres hjemlige spillambassadører. VG mener det var en god og riktig beslutning.

Men nå vender det ene regjeringspartiet seg mot egen regjering. Frp-medlemmene i familie- og kulturkomiteen ønsker likevel ikke å videreføre den norske enerettsmodellen som gir Norsk Tipping monopol på pengespill.

Ole Gunnar Solskjær: «Du vil aldri få seg meg som spillambassadør»

Frp mener de utenlandske gamblingaktørene bør få lisens til å operere i Norge. Dette fordi disse selskapene allerede konkurrerer her gjennom nettbaserte spill fra utlandet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet anslår at uregulerte aktører omsetter for ca. 1,5 milliarder kr. på det norske markedet. Bransjen selv har et estimat på 5,5 milliarder kr. Ifølge Frp vil en lisensordning kunne føre noe av dette overskuddet tilbake til norsk idrett, frivillighet og kultur.

VG mener: Pengespill er et delikat politikkområde

Vi er redd Frps velvilje overfor gamblingindustrien i europeiske skatteparadiser er å påføre spillavhengige og deres familier i Norge mer ulykke. Spillavhengighet er en trussel mot folkehelsen. Trepartsamarbeidet AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) hadde i 2016 flere henvendelser om spillavhengighet enn om rus.

NRK Brennpunkt viste nylig en dokumentar om hvordan de utenlandske aktørene opererer og hvor ille det kan gå med folk som blir hekta på nettgambling. Dette er aktører som begynner med å tilby «gratisspill» og som i neste øyeblikk flår deg og din familie – og kaller det underholdning.

Les komiteens merknader her:

Vi har ingen tro på at en lisensordning brått skulle ansvarliggjøre disse selskapene. Det skal vi heller ikke forvente. I motsetning til Norsk Tipping er de ikke i markedet for å tjene en overordnet hensikt, men for å tjene penger.

Vi mener at enerettsmodellen må hegnes om, og at Norge må følge EUs praksis. Til nå har 16 EU-land innført såkalt IP-blokkering av uregulerte pengespillsider på internett. Ytterligere syv vurderer å gjøre det.

Nå sitter Venstre med nøkkelen til en ansvarlig spillpolitikk. Partiet har god tradisjon for å ta sosialt ansvar. For de spillavhengiges skyld håper vi Venstre innser at videreføring av enerettsmodellen også betinger at vi tar i bruk nødvendige virkemidler for å verne den.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!