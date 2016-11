Pavebesøket: Historisk viktig

Leder Betydningen av pavens besøk til Sverige kan ikke overvurderes.

"... det var en modig handling av pave Frans å legge ut på denne reisen.

Ved å komme til Lund, hvor Det lutherske verdensforbund i sin tid ble stiftet, og der ta del i en interreligiøs messe på datoen som markerer begynnelsen på reformasjonen, la pave Frans hele sin prestisje i den tilnærming som pågår mellom våre to sentrale kirker i den kristne kulturkrets.

Hans tilstedeværelse var på alle måter en velsignelse av denne prosessen, og må tolkes inn i en forståelse av at dette er uhyre krevende.

Et signal om hvor komplisert det faktisk er, kom allerede tirsdag ettermiddag med pavens avvisende uttalelse om kvinnelige prester. Det viser at Den romersk-katolske kirke enda har en lang, lang vei å gå før dens ledelse aksepterer hva reell likestilling innebærer, og går med på at religiøse tekster og dogmer både må forstås ut fra tiden da slike ble skapt, men også hvordan de skal gis innhold i en samtid.

Under flyturen hjem til Roma svarte pave Frans på et spørsmål fra en svensk journalist om han trodde det var realistisk å tenke seg at Den romersk-katolske kirke kom til å ordinere kvinnelige prester i løpet av de neste tiår. Nei, utenkelig, mente paven, og viste til hva forgjengeren, Johannes Paul II hadde knesatt i et såkalt apostolisk brev fra 1994, der han forbød slik praksis. «Men for bestandig?», undret journalisten. «Det peker i den retning», svarte pave Frans.

Samtidig har han nedsatt en spesialkommisjon for å se på kvinners stilling i kirken, og hvordan kvinner kan ha andre lederfunksjoner, som diakoner. Pave Frans har også fremholdt at kvinner på vesentlige områder utfører viktigere funksjoner enn menn i Den katolske kirke. Dette underbygger hvilke spenninger og ørsmå bevegelser som hele tiden er med på å bringe kirkene fremover og nærmere hverandre.

For det var en modig handling av pave Frans å legge ut på denne reisen. I Vatikanet er det slett ikke alle som mener at økumenikk, tverrkirkelig fellesskap, er noe for dem. Den universelle kirke er verdens største trossamfunn. Den hellige stol er vestverdenens eldste institusjon. Endringer skjer ikke over natten.

Kontrastene ble ekstra tydelige da paven kom til et land som har en kvinnelig erkebiskop, Antje Jeckelén, og der biskopen i hovedstaden, Eva Brunne, er åpent lesbisk.

Sterke krefter i Vatikanet ønsket ikke at pave Frans skulle dra til Sverige. Da erkebiskop Jeckelén var i Roma for å planlegge besøket, og det offisielle bildet skulle tas sammen med paven, var alle fotografer plutselig sendt vekk. Pave Frans fikk ordnet det på annet vis, men signalet var ikke til å misforstå.

Pave Frans har like fullt satt i gang bevegelser som vanskelig lar seg stoppe. Derfor var hans aktive medvirkning i Sverige av stor og historisk betydning.

