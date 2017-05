For dårlig etterforskning av voldtekt og partnervold

Leder Voldtekt og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet. Det påfører ofrene fysisk og psykisk smerte, og det krenker menneskers rett til å leve trygge liv. Derfor er det avgjørende at innsatsen mot slike forbrytelser prioriteres høyere.

En av rettsstatens grunnleggende oppgaver er å sørge for at vi kan leve uten å bli truet eller utsatt for vold. Hele grunntanken for straffelovene er at samfunnet har gitt staten i oppgave å sørge for at man kan leve trygt. Det er derfor vi har gitt staten voldsmonopol, og det er derfor vi har politi, påtalemyndighet og domstoler rett til å etterforske, fengsle og straffe oss. Vi bytter bort deler av vår frihet for at alle skal kunne leve trygt. Ikke bare de sterkeste og rikeste. Tilliten til rettsstaten hviler på at den tar oppgaven med å straffe, avskrekke og forebygge kriminalitet med stort alvor.

Noen typer voldskriminalitet er det vanskelig å forebygge. I et bysentrum i helgen kan man ha politifolk på gaten som kan gripe inn mot vold og slagsmål. Man kan ta ned risikoen for væpnede ran med fysiske sikringstiltak, eller målrettet innsats mot kjente kriminelle miljøer. Men nå volden foregår i et privat hjem, eller i en stille gate eller park, når den er skjult og kanskje skambelagt for offeret, da er det vanskeligere. Slik er det med voldtekt og vold i nære relasjoner.

Et av de viktigste virkemidlene i kampen mot denne typen vold er avskrekking. At folk som voldtar eller utøver vold mot nærstående blir anmeldt, etterforsket, tiltalt og dømt hvis de har gjort noe straffbart. At sjansen for å slippe unna straff for denne typen forbrytelser er så lav som mulig. Dette må prioriteres av politi og påtalemyndighet, etterforskningen må være av aller beste kvalitet. Dette er også viktig for at ofrene skal våge å anmelde sakene. Hvis en vet at hun er utsatt for en forbrytelse, men opplever at gjerningsmannen går fri fordi etterforskningen ikke er god nok, så vil det føre til at færre tar belastningen med å anmelde.

Riksadvokaten og statsadvokatenes undersøkelse av kvaliteten på etterforskningen av slike saker er derfor er viktig arbeid. Funnene i undersøkelsen forteller at etterforskningen og politiarbeidet må bli bedre. Den gir også prisverdig konkrete råd om hvordan det kan skje. Undersøkelsen fortjener stor oppmerksomhet og planene om å følge den opp med nye målinger av kvaliteten er svært gode. Dette er et godt eksempel på hvordan man arbeider konkret med å gjøre rettsstaten bedre. Og rapporten bør føre til at flere som voldtar eller mishandler sine nærstående blir straffet.