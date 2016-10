Parodien trumfer virkeligheten

Kommentar NEW YORK (VG) Det er stadig vanskeligere å skille parodi og virkelighet i den amerikanske valgkampen.

Clinton : Han har ikke offentliggjort ligningen sin, og det betyr enten at han ikke er så rik som han sier….

Trump: Feil!

Clinton : …eller at han ikke gir så mye til veldedighet som han sier…

Trump: Feil!

Clinton : …eller at han aldri har betalt skatt i hele sitt liv.

Trump: Tampen brenner!

OK, det var ikke en virkelig replikkveksling mellom Hillary Clinton og Donald Trump, men et utdrag fra lørdagens utgave av satireprogrammet «Saturday Night Live» på lørdag, hvor Alec Baldwin parodierteTrump og Kate McKinnon parodierte Clinton. Klippet gikk om igjen og om igjen gjennom resten av helgen på amerikansk tv.

For slik Tina Feys parodi på Sarah Palin 2008 fulgte originalen ganske nøye, var denne parodien ikke så langt fra virkeligheten. Clinton stilte ganske riktig spørsmålstegn under debatten ved hvorfor ikke Trump ville offentliggjøre ligningen sin. Og hun spekulerte i om det skyldtes at han ikke var så rik eller om han ikke ga så mye til veldedighet, eller om det var fordi han ikke betalte skatt.

Da hun spurte om det siste, lente Trump seg frem mot mikrofonen og sa:

«Det gjør meg smart».

Hvor smart var det?

I helgen offentliggjorde New York Times dokumenter som viste at Trump kan ha latt være å betale skatt på mangeår, på grunn av den enorme gjelden han pådro seg på 1990-tallet etter kasinokonkursene sine.

Det ga i hvert fall Clintonkampanjen og mediene en ny anledning til å legge press på Trump for å få ham til å offentliggjøre ligningen sin. Noe alle presidentkandidater har gjort siden tidlig 1970-tall.

Trump begrunner det med at han har bokettersyn. Men bokettersyn er ikke til hinder for å offentliggjøre ligningen. Trumps partifelle Richard Nixon hadde ettersyn da han offentliggjorde en av sine ligninger.

Det er selvfølgelig ikke sannsynlig at avsløringene har noe å si for Trumps tilhengere. De ser ham som en vellykket forretningsmann (selv om de samme dokumentene viser at han tapte nærmere en svimlende milliard dollar i 1995). Og med den sterke motstanden mot skatter og avgifter blant republikanerne vil nok mange være enig med Trump i at det er smart å betale så lite som mulig, i hvert fall sålenge men ikke bryter loven.

Støttespillere som New Jersey-guvernør Chris Christie og tidligere New York-borgermester Rudi Giuliani var ute på søndag og mente at det var «genialt» å utnytte skattereglene til sin fordel på den måten.

Men saken holder presset mot Trump oppe og distraherer ham fra å komme på offensiven. Og Trump har så langt taklet denne typen press dårlig. Etter at han tapte debatten mot Clinton forrige uke, har han kommet med en storm av uttalelser og utspill til alle døgnets tider, som har fått selv nære støttespillere til å fortvile.

Fra å påstå at Hillary Clinton kan ha vært utro mot ektemannen Bill Clinton til å latterliggjøre og imitere kollapsen hennes da hun hadde lungebetennelse for noen uker siden.

Slikt slår an hos den aller hardeste kjernen. Men det appellerer ikke til nye velgere, som Trump trenger å dra med seg i den neste fem ukene.