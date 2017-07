Nei, Oslo er ikke en orgie av fyll, spy og blod

Kommentar Det er tryggere å gå på byen i Oslo i dag, enn på flere år.

Av AXEL STØREN WEDÉN.

På kort tid har utelivs-Oslo blitt rammet av to rystende voldsepisoder. To personer ble for halvannen uke siden lettere skadet etter at maskerte gjerningsmenn angrep en mann på Calles mat- og vinhus med køller, macheter og øks. I helgen ble fire personer skutt og skadet av en tidligere voldsdømt 24-åring utenfor utestedet Blå ved Grünerløkka.

Hendelsene kunne ha blitt brukt til å underbygge påstanden om at det hersker lovløse tilstander i hovedstaden.

Men hendelsene er unntaket fra regelen. Det har ikke blitt mer vold i utelivs-Oslo. Det har blitt mindre.

Det er en rekke tiltak som har bidratt til dette, skriver Aftenposten: Flere proffe aktører, bedre nattbusstilbud og hevingen av aldersgrenser. I perioden 2012 til 2014 har vold knyttet til utelivet nesten blitt halvert. Det har vært en reduksjon på 86 prosent i tilfeller der dørvakter er registrert som gjerningsperson i samme periode.

«Salutt», et samarbeid mellom kommunen, politiet og utelivsbransjen for å gjøre utelivet tryggere, måler også Oslo-borgerens følelse av trygghet i sentrumsnære områder. 7 av 10 er enige i påstanden om at «det er trygt å være ute på gaten» i en undersøkelse fra 2016.

Nei, det kan ikke akkurat kalles hyggelig å spasere ned Rozenkrantz gate, sent lørdag kveld. Sjansen for å bli tilbudt både dop og sex er absolutt til stede, og du er heller ikke fullt ut gardert mot at et feil blikk i kebab-køen kan få noen til å tilte på deg.

Men ser vi ti år tilbake i tid, var ikke gatebildet noe triveligere. Vi snakker midten til slutten av 2000-tallet. I 2010 hadde visepolitimester Roger Andresen sett seg lei på helgefyllas konsekvenser, og uttalte at Oslo var «en orgie av fyll, spy og blod».

18-årsstedene florerte, med sine hyperhormonelle ungdommer, lunkne Bacardi Breezers og aggressive dørvakter.

Det var en fyllefest, hvor «skjenkekontroll» virket å være et fremmedord. Ofte kunne det få voldelig utgang.

På revyfestene var det tilfeller av at ungdommer fra andre deler av byen kom ene og alene med hensikten om «å lage bråk» - det vil si å starte uprovoserte slåsskamper med folk tilstede på festene.

Nedgangen i voldsbruken skyldes i hovedsak mindre vold fra unge menn, den største bidragsyteren, ifølge SSB. Politiet peker på at heving av aldersgrenser har en positiv effekt på voldsreduksjonen.

Enda viktigere har profesjonaliseringen i bransjen vært, ifølge politiet. Seriøse aktører gjør at det er tryggere for Oslo-folk å gå ut på byen.

Helt trygg kan man riktignok aldri være. Noe av storbyoppdragelsen handler om å vite hvilke steder man bør unngå for å minimere risikoen for å havne i trøbbel.

Det aller meste av utelivet i Oslo kan derimot ikke defineres som en trøbbelsone. Heller ikke Oslo-institusjonen Blå.