KOMMENTAR: «En ny vorte på byens ansikt»

Kommentar Kritikerne kommer til å bli sure. Men til alle som klager på Regjeringskvartalet: Det burde dere ha tenkt på før.

Det var tilløp til jubel blant beherskede arkitekter da vinnere i konkurransen om nytt Regjeringskvartal ble offentliggjort i dag. Og det er litt av et prestisjeprosjekt. Mange arbeidstimer ligger bak.

Nå vet vi fortsatt ikke hvordan det vil se ut til slutt. Omkampenes tid er nå. Og det er hemmelig hvilken av de to vinnerne Adapt og Lysning juryen rangerer høyest. Først når Statsbygg er ferdig med forhandlingene med arkitektgruppene i oktober, blir det offentliggjort.

Men vi vet jo hvilken vei det går. Det blir høyt. Det ligger an til en rekke av hus som rager godt over Møllergata 19 samt en bevart Høyblokk som plusses på med ekstra etasjer.

Kritikerne står klare til å fyre seg opp. Den sprekkferdige stemningen i Regjeringskvartalet i dag står i kontrast til stemningen som tilsynelatende råder i resten av offentligheten.

For da alle arkitektforslagene ble vist frem tidligere i år, var det mest slakt å få. «En monolittisk steinørken», var reaksjonen til byrådsleder Raymond Johansen. Byantikvaren kalte det «en festning». Venstre mente det dreide seg om «gigantomani». «Stopp galskapen», skrev Bergensavisen, som ville ha departementene ut av Oslo. Også har vi selvfølgelig Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge, som lurte på hvorfor ikke Regjeringskvartalet bygges i tre.

TIL TOPPS: Prosjektet «Lysning» er det andre forslaget som ble plukket ut av juryen. Foto: Statsbygg , NTB scanpix

Men de som klager burde strengt tatt ha klaget for tre år siden. Høyden på husene og ønsket om å samle departementene ble bestemt alt i 2015. Det skjedde etter en offentlig høring hvor alle kunne komme med innsigelser.

Arkitektene som har tegnet vinnerutkastene har bare forholdt seg til for lengst fastlagte rammer. Når nesten 6000 byråkrater skal jobbe på denne ene tomten, da må det bli høyt.

Men når vi får skissen, er det forståelig nok lettere å mene noe. Og derfor tar mange nå til orde for å skrote planene. Det er ikke umulig. I tilfelle må prosessen startes på nytt. Og det skjer av og til med digre prosjekter. Krangling er nesten normalen. Og utsettelser er helt vanlig. I tillegg er det valgår i år, og saken er blitt en del av valgkampen.

Men om vinnerforslagene skal legges i en skuff, må nye politikere være forberedt på at også alternativene vil føre til kontrovers. Prisen for å stoppe «gigantomanien» vil bli flere avsperrede byrom andre steder i Oslo.

Det er ikke sikkert det er en bedre løsning. Og synet på hva som er vakkert og bevaringsverdig, vil helt sikkert endres. Oslo gir mange påminnelser om nettopp det. I hovedstaden har det vært planlagt og vedtatt terrasseleiligheter og motorvei på Karl Johan. Det var på tale å rive Victoria terrasse og Nationaltheatret for å bygge høyhus. Til langt utpå 60-tallet var det rådende synet at de gamle fasadene fra 1800-tallet var stygge. Når det likevel ikke ble noe av mange av disse planene, var det mye fordi de få, verdikonservative bevaringsforkjemperne plutselig fikk selskap av raddisene på 70-tallet. Og da ble gammelt pent.

Men Oslos høyhus-entusiaster rakk å få til en del. Vika ble revet. Rådhuset ble bygget. Høyblokka sto ferdig i 1958. Også nederst i Pilestredet kom høyhusene. Dessuten fikk vi selveste vorten på Oslos nese: Postgirobygget (1975).



Når det tilnavnet ikke er like kjent lenger, handler det kanskje om at bygget er fint nok?

Det kan Regjeringskvartalet også bli.

Det skal lite til for å bygge et hyggeligere sted enn i dag. For de negative karakteristikkene som svirrer rundt, de passer vel egentlig aller best de grå klossene som utgjør dagens Regjeringskvartal.