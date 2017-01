Hev søppelkontrakten med Veireno

Debatt 30.000 klager og grove brudd på Arbeidsmiljøloven. Innbyggerne og søppeltømmerne i Oslo fortjener bedre.

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

Det var første dag på jobb. Da han skulle tømme renovasjonsbilen på Haraldrud mottaksstasjon, sleit sjåføren med å få mekanismen til å fungere. Han klagde over at de ikke hadde fått opplæring. Så skrek han til. Hånda gikk i luka og tommelen kløyvdes på langs. Det fortalte Kenneth Thon, som hadde vakt på mottaket, til Fagbladet 4. oktober.

Dette var dagen Veireno tok over renovasjonen i Oslo. Siden har det gått fra vondt til verre.

Bjørnar Moxnes. Foto: Helge Mikalsen , VG

30.000 klager har rent inn fra innbyggere på manglende søppelhenting. Borettslag har leid inn søppelcontainere for egen regning. Selv om selskapet fikk et helt år på å forberede seg, klarer de ikke å gjøre jobben. De eneste som har hatt grunn til å glede seg denne vinteren, er rottene. Og Jonny Enger, eieren av Veireno. Han kan le hele veien til banken.

344 lovbrudd

10. januar kom Arbeidstilsynets knusende dom over selskapet. De fant grove brudd på Arbeidsmiljøloven. I løpet av bare én måned avdekka tilsynet 344 lovbrudd, og det bare for de 29 renovatørene som ble undersøkt.

Arbeidsmiljøloven er ikke en retningslinje eller et rundskriv. Det er en lov. Det Veireno er ansvarlig for, er ulovlige handlinger. Rødt mener at lovbrudd må få konsekvenser. Oslo kommune kan ikke bruke et selskap som har sosial dumping som forretningsmodell. Nok er nok. Derfor foreslår vi å heve kontrakten med Veireno, med virkning fra 1.1.2018.

Men er det mulig? Det lurer innbyggerne på. Vi har lest kontrakten, og den er krystallklar. Først fastslår den at Veireno må ha «lønns- og arbeidsvilkår» som følger gjeldende forskrifter og avtaleverk. Ikke bare har Veireno brutt avtaleverket utallige ganger. De har også brutt arbeidsmiljøloven flere hundre ganger.

Dernest slår kontrakten fast: «Brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter, gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten. Selv om leverandøren retter forholdet ovenfor egne ansatte er ikke dette til hinder for at oppdragsgiver kan heve kontrakten.»

En handlingslammet byråd

Hva gjør samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg? «Vurderingen per nå er at det ikke er grunnlag for å heve kontrakten», sier hun. Mens Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen ikke tør si om søppelkontrakten kan skrotes.

Det fins bare ett ord for dette: Handlingslammelse.

Men det Oslo trenger nå er handlekraft. Derfor stiller Rødt makt bak kravet. Vi varsler at hvis byråd Berg ikke hever kontrakten, så vil vi fremme et mistillitsforslag mot henne. Jeg håper ikke vi kommer dit. Det burde være en smal sak for samferdselsbyråden å ta politisk ansvar i den uholdbare situasjonen vi nå befinner oss i.

Høyre kastet ut Adecco

18. februar 2011 avslørte mediene at ansatte ved Ammerudlunden sykehjem jobba opp mot 84 timers arbeidsuker. Fire dager seinere hadde Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland sagt opp sykehjemskontrakten med Adecco. Røsland sa:

«De som har kontrakter med Oslo kommune må følge dem og norsk lov. De systematiske bruddene på arbeidsmiljøloven vi har sett her, er i strid med både kontrakten og loven. Vi kan ikke leve med en slik situasjon, derfor er det riktig av oss å heve kontrakten.»

Et Arbeiderparti-ledet byråd bør heller ikke kunne leve med et selskap som er ansvarlig for systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. De må vise samme handlekraft som Høyre gjorde i 2011.

Tålmodigheten er slutt

Nettopp fordi søppelkaoset var Høyres verk, har vi vært veldig tålmodige med det rødgrønne byrådet. Dette var jo Høyres avskjedsgave til Oslo innbyggere. Kontrakten med Veireno ble signert én uke før de tapte valget. De ga kontrakten for hele Oslo til ett selskap, som skulle gjøre jobben med 96 ansatte. Det rødgrønne byrådet har sørget for at Veireno nå har 170 ansatte i sving for å ta unna søpla. På den måten har vi unngått en total kollaps.

Men dette er ikke nok. Alt annet enn å si opp kontrakten er å si at brudd på arbeidsmiljøloven er greit nok. Det er å si at 30.000 klager på manglende henting er til å leve med. Det er å sende et signal til kyniske aktører om at du kan tjene penger på felleskassa vår selv om du bryter loven, ødelegger arbeidshelsen til ansatte og ikke klarer å utføre oppdraget. Det signalet kan ikke Rødt være med på å sende.

Den gangen Raymond Johansen som SV-byråd i 1992 innførte kommersielle anbud på søppeltømming i Oslo kommune, var mange politikere fortsatt naive overfor profittmotiverte aktører som vil inn på fellesskapets budsjetter. I 2017 har den naiviteten gått ut på dato for lengst.

For meg er det å være folkevalgt å ta politisk ansvar. Nå legger vi press på samferdselsbyråden for at hun skal ta dette ansvaret.