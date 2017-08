Et forsvarsskrift fra Ring 3

Kommentar Selv om «folk flest» flytter til Oslo og omegn og nyter godt av hva byen har å by på, er hovedstaden et sted man elsker å hate.

– Hva er galt med deg, egentlig?

Lunsjpausepraten på en tidligere arbeidsplass hadde med ett tatt en amper vending. Det hele hadde startet som uskyldig «small talk» om et evinnelig tema man snakker om når praten egentlig har gått tom: Været.

Det var en av de virkelig dirrende hete sommerdagene i Oslo.

– Ja, da skulle du sett somrene våre i Bodø. Vi har minst like bra vær som her, sa kollegaen med stor overbevisning.

Ikke at jeg følte meg i et spesielt konfronterende humør, eller at jeg hadde noe å tjene på det. Jeg mente likevel at det var på sin plass å påpeke at somrene, av helt naturlige årsaker, var langt bedre værmessig sørpå enn i nord.

Det skulle jeg ikke ha gjort.

– Hva er galt med deg? Sånne holdninger har jeg fått slengt i trynet helt siden jeg flyttet ned hit, nesten ropte kollegaen til meg.

Jeg hadde fått mitt første møte med Oslo-hatet. Kollegaen hadde, hvis jeg skulle gjette, på sin side fått alle fordommene sine om hovedstaden og folket der som arrogante og bedrevitende, oppfylt til punkt og prikke.

Som Oslo-gutt er nemlig ikke misoppfatningene, fordommene og harseleringen mot landets største by noe du trenger å ta stilling til før du trer inn i studenttilværelsen eller jobblivet. Når den tid kommer tilegner man seg riktignok fort en litt unnskyldende tone over å være herfra. Pass deg, for å være stolt over å være fra Oslo, gjøres på eget ansvar.

Selv om «folk flest» flytter til Oslo og omegn og nyter godt av hva byen har å by på, er hovedstaden et sted man elsker å hate. Bildet av at dette går én vei, er ikke vanskelig å finne argumenter for . Det har med lillebrorkomplekset å gjøre. Og det er helt greit.

Like sikkert som at elementer av hovedstadsforakt finnes i nær sagt alle samfunn, er det at normal redelighet må vike når Oslo-hatet igjen har fått ta plass i den politiske debatten i oppkjøringen til valget.

I den nasjonale fortellingen som blir forsøkt solgt om et Distrikts-Norge som nær sagt ligger i ruiner, er det lett å glemme at i motsetning til politikere med lokal distriktstilhørighet har man svært få reelle Oslo-politikere som kjemper for ekstra tildelinger til byen sin.

Man kunne nevnt en rekke ting, men for å ta noen få: Mens det bygges svømmehaller og flerbrukshaller rundt om i landet, er det over 1000 fotballbarn per bane i indre by i Oslo. Folk som er født og oppvokst i byen har ikke råd til å bo der lenger, på grunn av all tilflytningen. Og lokalsykehus legges også ned i Oslo, tro det eller ei.

Men Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har gjort stor suksess i å hamre løs på en vagt definert Oslo-elite. Floskler om at vi må høre på «folk flest» resonnerer godt blant velgerne (selv om Senterpartiet har gått tilbake på meningsmålingene den siste tiden).

I iveren etter å skildre seg selv som representantene for «folket», lanseres det «ekte livet» som noe som leves av folket som befinner seg et sted utenfor en av ringveiene (hvilken var det igjen?), hvis verdisett er vagt definert et eller annet sted i skjæringspunktet mellom vafler med brunost og lineær-TV.

Dette er klassisk populistisk retorikk. Forfatter Jan-Werner Müller omtaler det som en «helt bestemt forestilling om politikk hvor det moralsk rene og homogene folket alltid blir stilt opp mot de umoralske elitene – eliter som egentlig ikke tilhører «folket».

Som Oslo-borger er man godt vant med litt raljering mot hovedstaden. Man burde tåle det også. Også Oslo-folk burde helt sikkert orientere seg bedre på hva som skjer ute i distriktene.

Men politikerne har også et ansvar i å roe ned polemikken mot Oslo. Norge er, og har historisk vært, et land med lite forskjeller. Du skal ikke lenger enn til Sverige for å finne en større avstand mellom folk og elite, noe som har hatt flere negative konsekvenser. Å forsterke splittelsene og mismotet mellom å sette byfolk og bygdefolk opp mot hverandre tjener ingen.

Så her er beskjeden fra en Oslo-gutt: Jeg tar mye heller «by og land, hand i hand» enn «by og land, mann mot mann».