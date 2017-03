Voksenlivet er like fullt av krav og forventninger som ungdomslivet

Debatt Når jeg sitter med et mer avslappet forhold til livet som 29-åring enn som 18-åring, så er det ikke fordi livet senket kravene sine til meg et sted på veien.

LINN MARIA LARSEN, 29 år.

Det hender jeg sitter og prater med venninner med barn i barneskolealder om hvor heldige vi var som fikk vokse opp før sosiale medier. Vi hadde våre utfordringer, og de var virkelige nok for oss, men vi slapp å ha hele Instagram å sammenligne oss med mens vi stod foran speilet og var usikre på om vi likte det vi så.

Når jeg leser Tonje Hollunds debattinnlegg i VG, så gjør jeg det med vissheten om at jeg ikke vet hvordan det er å være 18 år gammel i 2017. Det er elleve år siden jeg var 18.

Flaut å være flink



Da jeg gikk på ungdomsskolen var det flaut å være flink og kult å drikke øl, og jeg er sikker på at ingen av de som er ungdom i dag, ville kjent seg igjen i det som var min virkelighet. Jeg kjenner ikke deres virkelighet fullt ut. Jeg er ikke en del av generasjon prestasjon.

I 2017 er det ikke bare sosialt akseptabelt å være flink - det er sosialt påkrevd. Jeg forstår at det er tøft, at presset kan bli for overveldende, og at det er med god grunn hverdagen oppleves som hektisk og krevende.

Livet i voksne sko



Grunnen til at jeg likevel setter meg ned og skriver et lite motsvar i dag, er at jeg ikke klarer å legge «dere forstår ikke det presset vi føler i det hele tatt» fra meg.

Hver gang jeg leser «de voksne aner ikke hvor tøft det er å være ung i dag», har jeg lyst til å svare med å tilby en dag eller to i voksne sko. Ikke fordi livet som voksen er verre, men fordi det ville gitt litt innsikt i en virkelighet som er like full av press, krav og forventninger - den er bare annerledes, fordi man forandrer seg som menneske og får mer erfaring med å håndtere livets harde kanter.

De utfordringene man har når man er tretten, eller atten, er veldige reelle i den livsfasen man er i. Jeg er sikker på at noen dager i en attenårings sko hadde gitt meg noen verdifulle tankevekkere. Det er frustrerende å ha det tungt og ikke bli tatt på alvor, og jeg forstår behovet for forståelse og anerkjennelse for den jobben som legges ned i å mestre livet.

Men jeg sitter igjen med en opplevelse av at den manglende forståelsen går begge veier, oss generasjonene i mellom, og at det i mange tilfeller trengs en påminnelse andre veien også. En påminnelse om at livet byr på utfordringer, press og krav uavhengig av om man er ung eller gammel. «Dere forstår ikke hvor tøft livene våre er», er et argument uten tyngde fra mitt ståsted, og når jeg leser det gir det meg ikke lyst til å prøve å forstå mer; det skaper en barriere mellom oss.

Press fra mange kanter



Når jeg sitter med et mer avslappet forhold til livet som 29-åring enn som 18-åring, så er det ikke fordi livet senket kravene sine til meg et sted på veien. Press fra mange kanter er en del av voksenlivet også, og det som forandrer seg etterhvert som man blir eldre er ikke kravene fra omgivelsene og mengden med utfordringer man møter.

Det er måten man forholder seg til dem på.

Det krever trening å finne en balanse man kan leve med, og den hadde ikke jeg funnet da jeg var 18 år. Derfor har jeg respekt for at 18-åringer i dag synes det er vanskelig. Men jeg synes jeg har hørt dette med at de voksne ikke forstår så mange ganger før, og en vennligsinnet pekefinger bør få sin plass i denne debatten den også.

Livet kan være tøft, og det vil jeg tro de fleste voksne både kjenner seg igjen i og forstår. Man skal bli møtt med respekt når man sliter. Det er jeg enig i.

Men en del av det man må lære når man går voksenlivet i møte, er at man må sette sine egne grenser og ta kontroll over sitt eget liv og sin egen helse. Det er frustrerende, men virkeligheten er at det alltid vil være de som ikke forstår og de som ikke kommer deg i møte.

Krever omgivelsene for mye, så må man si nei. Og man må ikke glemme at de som har kjent på livet både før og etter 18 - de forstår litt mer enn man skulle tro.