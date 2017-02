I fritt fall mot 30

Kommentar Følelsen av at tiden skyter fart, har kommet for fullt de siste årene.

– Hvor gamle er dere egentlig? 35? Shit, jeg gruer meg så sykt til å bli gammel!

18-åringen er så full at han knapt klarer å stå oppreist. Med en flaske med utblandet sprit under armen, er han en av rundt 1000 «post-millenials» som har tatt turen til Rockefeller en tirsdagskveld for å se hip-hop-artisten Post Malone.

De har selskap av oss, to 27-åringer, som tilsynelatende har samme musikksmak som folk som går siste året på videregående. På forhånd følte vi at vi hadde kledd oss passende for en hip-hop-konsert.

Men i køen med våre nesten ti år yngre konsertgjengere, ser vi mer ut som sivilpoliti: Du vet, de typene som forsøker å kle seg så i tråd med omgivelsene at det blir så altfor åpenbart at dette ikke på noen som helst måte er deres naturlige habitat.

Inne i lokalet er det høy stemning. Eimen av marihuana kiler i nesen. På scenen snøvler en stadig fullere artist. Publikum bryr seg ikke. De hyler ekstatisk når han for andre gang i kveld heller ut halve drinken på scenen, i en hyllest til en død «homie». Plutselig drar han til med et cover av en «god, gammel klassiker» fra 50 Cent.

Det klines, snappes og det gnukkes.

Bakerst i lokalet står jeg med propper i ørene i frykt for at jeg skal våkne opp med pipelyd morgenen etter.

Hele kvelden er en gedigen aha-opplevelse. Jeg føler meg gammel og får en liten smakebit på hva den fremtidige midtlivskrisen vil bringe med seg av kondomdrakter, raske briller og sykler til 100.000 kroner.

Du tenker kanskje at det er smått parodisk at en fyr på 27 skriver en «sur, gammel mann-kommentar». Men det er først de siste årene følelsen av at tiden skyter fart virkelig har fått fotfeste.

Noen peker på at forklaringen på at tiden går fortere og fortere, er at vi måler tiden som går i forhold til levealderen. Med andre ord: Ett år kjennes dobbelt så lenge ut for en femtenåring, som for en 30-åring.

En annen forklaring kan være at vår forståelse av tidens hastighet baserer seg på minnerike begivenheter. Psykologen William James lanserte på slutten av 1800-tallet en hypotese om at opplevelsen av tid har med gjentagelse å gjøre. Rutineliv får tiden til å fly. Det går lenger og lenger mellom hver nye opplevelse.

At det har gått fire år siden kollektivtilværelsen tok slutt, er smått utrolig. Det er også det faktum at det snart er ti år siden jeg gikk ut av videregående. Før man vet ordet av det er man plutselig snart 30, og for gammel for hip-hop-konsert på en tirsdag.

Tre sanger før konserten er ferdig, tar vi på oss jakken og drar. Det er tross alt en tidlig start på kontoret i morgen tidlig.