En hyllest til besteforeldre

Kommentar Å drive døgnåpent hotell med «all inclusive» og gratis bamseklubb er hardt arbeid. At bestemor var bedre før, er en myte.

Landets skolefritidsordninger tar igjen mot barn. Skolestart er like om hjørnet. «Endelig!», tenker sikkert noen besteforeldre. De er blant dem som ikke har fri om sommeren. Tvert om er det deres høysesong. Og det finnes ikke kveldstillegg. Helgearbeid derimot, må påregnes. For Bed & Breakfast holder ikke. Det er helpensjon.

Og etter frokost, lunsj, middag er servert, så skal vi vel ha noe godt til kvelds og? Hvem er det som skal stå opp 05.45 i morgen tidlig? Eldre trenger jo tross alt mindre søvn!

«Besteforeldre i Norden representerer et slags heimevern (...) som er klar til å rykke ut når det er nødvendig», heter det i en artikkel om besteforeldre hos Statistisk sentralbyrå.

Og dette heimevernet har både beredskapsplan og øvelse. Faktisk på alle mulige tenkelige og utenkelige situasjoner. Som øyekatarr. Planleggingsdag. Juleavslutning. Karneval. Allergier som slår inn når brødet ikke er nystekt. Matvareintoleranse. Det gis ikke søskenmoderasjon. 1 + 1 er ofte 3 når det gjelder unger.

Og når både barn og barnebarn skal ha ferie (pluss at oldemor også skal ha besøk), kan det bli travelt. Besteforeldre er vant til det. De stiller opp jevnt gjennom hele året. Og i stadig flere år. I snitt deler barn og foreldre storparten av livet sammen, nær 60 år. Barnebarn og besteforeldre får i snitt 30 år sammen. Ifølge Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), ligger norske besteforeldre på Europatoppen i barnepass.

Forestillingen om at besteforeldre var bedre før, da bestemor alltid hadde et ledig fang, er bare en myte. Det var mye mindre bestemor for noen generasjoner siden. Hun hadde mange flere barn å dele oppmerksomheten sin på, med en egen, diger barneflokk. Hun kunne ha egne småbarn når de første barnebarna kom.

Dessuten var det slettes ikke sikkert at hun fremdeles levde. For hundre år siden var det ikke uvanlig at norske barn vokste opp uten besteforeldre. I dag har rundt halvparten av barn i alderen 10–12 år alle fire besteforeldrene i live. Det gjennomsnittlige småbarnsforeldreparet har flere foreldre enn barn. Dagens barn har flere besteforeldre enn søsken.

Og besteforeldre bidrar med store verdier. I tillegg til å gi familien omsorg, som å passe barn og foreldre, bidrar nordmenn over 60 år med frivillig arbeid verdt rundt 25 milliarder kroner i året. Eldre er flinkere enn yngre til å være med på dugnad, enten det er i nabolagets velforening, basar, stimerking eller flyktninghjelp. Det er bra for nasjonaløkonomien. Og for tilliten i samfunnet.

Men det er mye arbeid. Og selv om Norge har sterke normer som tilsier at besteforeldre skal stille opp, er det jo såkalt frivillig. Derfor er det bare småbarnsforeldre som har lov å være i «tidsklemme».

På forsommeren gikk en debatt om den såkalte «juni-stria» og hvorvidt det var greit for foreldre å klage over stresset i juni med avslutninger over alt. Da dukket et lavmælt, lite innlegg om småbarnstid skrevet av dikteren Helge Torvund opp på nytt. Det er ikke så ofte noe så poetisk blir en viral suksess. Men denne ble det (utdrag):

Stritt er det, men for ei fantastisk tid med den nærleiken til desse livsbejaende kroppane og augene og tilliten til deg og verda og morgonen og energien og sårbarheten og ikkje minst den fantastiske tingen at det faktisk er mogleg å trøysta eit barn. (...) Når ein ser attende på den tida ein hadde småbarn, er det som om ein fekk lov til å leva med i ei betre verd ei stund.(...)

Det var flott. Likevel er det forståelig om også bestemor og bestefar gleder seg til skolestart. For de har stått på: – Myten om moderne, selvopptatte besteforeldre sprekker i lys av nye forskningsresultater, skriver SSB.

Likevel finnes det nettforum som bugner over av klager på egoistiske besteforeldre. Og det finnes selvsagt noen slike. En annen, mulig forklaring er at besteforeldre har oppdratt kravstore unger som forventer like mye nå som da de var barn.

Som vanlig stemmer det ikke at alt var bedre før. Besteforeldre flest driver ikke mest med spa, golf og vindrikking i Syden. Tvert om er de til stede og prioriterer barnebarn høyt. – Lite tyder på at besteforeldregenerasjonen er egoistisk og bruker sitt overskudd på seg selv, heter det fra NOVA.

Så om bestemor og bestefar har lyst på litt fri nå, så er det dere vel unt. God høstferie!

PS. Takk til bestemor og bestefar som gjorde skriving av denne artikkelen mulig.

PPS. Det er planleggingsdag neste onsdag. Om dere kunne …?