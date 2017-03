«Alt for mange ungdommer mangler disiplin, moral og empati»

Debatt Det er alarmerende at vi har så mange ansvarsløse ungdommer med et så forkvaklet livssyn.

NILS FAGERJORD, 85 år.

Alt for mange norske ungdommer ser ut til å mangle holdninger til grunnleggende verdier som disiplin, moral og empati. Det er de som med frihet kan ivareta seg og sine egne behov, uten større ansvarsbevissthet overfor fellesskapet. Foreldrene er utstyrt med årvåkent blikk for alt som kan være vondt og vanskelig for dem, for så å børste og koste dette vonde vekk med kraft og energi.

Jevne veien for dem, så godt at de knapt behøver å løfte beina. Blande seg inn i alle problemer og spare dem for enhver belastning og smerte. Noen foresatte har truet skolen med advokat når «poden» blir irettesatt.

16-åringens beskjed til eldre: Bytt liv med meg i en uke og se hvordan jeg har det!

Er konsekvensene av denne dullingen at vi ser så mange skakkjørte ungdommer? En stor del av problemet ved dagens familieliv er at mange foreldre er mest opptatt av seg selv, nettbrettet, mobilen, hytta, båten eller bilen. Samvær med barna blir det lite av. Når da så TV og nettbrett er mye brukte barnevakter er det lett å se vanskjøtselen.

Trette og uopplagte



Det tyder på at en mengde elever møter opp på skolen trette og uopplagte, de har holdt på med nettbrett eller mobilen til langt på natt. Uvanen tar de med seg inn i timene. Men barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere.

Den får de ikke når de stadig blir avbrutt i klasserommet av meldinger på mobilen, og fordi de stadig sjekker Facebook og Snapchat. Mange barn har en uholdbar hverdag i skolen, fylt av bråk, negativitet og et dårlig læringsmiljø. Ingen bør ha det slik. To av tre elever opplever å bli forstyrret av medelever. I underkant av 40 prosent av norske elever sier at det er bråk og uro i timene, at elevene ikke hører etter hva læreren sier, og at de ikke begynner å arbeide før lenge etter at timen har begynt.

Se også: 70.000 barn trenger behandling for psykiske vansker i landet vårt

Det virker også som om elevene ofte kommer for sent til skolen. De fleste kommer bare 5-10 minutter etter skolestart, men det vil like fullt påvirker læringsmiljøet og gir en dårlig start på dagen for både lærere og elever. Skolesystemet fortoner seg som en «koseskole», og nå må skoleverket stramme grepet: å begynne og låse døren til klasserommet når timen begynner, bortvise elever som lager bråk eller gi dem gjensitting, og inndra mobiler og PC-er.

Husker du?: Olav Thon refser norsk ungdom i New York Times

Skulking og slossing



Skulking i skolen oppleves som et stadig alvorligere problem. Men ingen synes å ville ha tatt ansvar før nå. Annenhver elev i videregående skole har skulket, og hver fjerde elev har løyet på seg sykdom for å få gyldig fravær. Men etter at fraværsgrensen (10 prosent fravær) ble innført, har fraværet i den videregående skolen, noen steder, gått ned.

Til ungdommen: Er det ikke på tide at vi erkjenner at livet tross alt er levelig?

At en leder i AUF fra Bjørkelangen vil kjempe mot ordningen betyr vel at hun ikke har forstått noe som helst. Konsekvensene av dårlig læremiljø ser vi år etter år. Norges resultater i den internasjonale skole-testen PISA er langt dårligere enn hos land vi ønsker å sammenlikne oss med.

At noen karer (uten vett og forstand?) lager en russelåt med oppfordring til barneporno, voldtekt, straffbare seksuelle handlinger og er kvinnediskriminerende, er både usmakelig og umoralsk. Men mer skremmende er det at så mange av årets russ synes at låten er helt ok! Hos disse finnes det ingen motforestillinger eller moralsk etikk.

Les kommentar: «Russesangene er et resultat av samtidens brutalitetskultur»

Det fortoner seg som om fraværet av oppdragelse og empati må være årsaken til den økende voldstrenden blant de unge. De avtaler å møtes for blodige slåsskamper, til og med russebussgjenger slåss seg i mellom. Det skjer også i vårt nærområde! Slåssingen tas opp på video og gir status ved at videoene blir delt.

Lat ungdom



Det ser ut som om at ungdommen generelt er late – og de har det for godt. Mange tenker ikke seriøst på sin videre utdanning, og jeg mener foreldrene er alt for dårlige til å følge opp og pushe dem fremover.

Noen ser på det som en rettighet, at NAV skal ta regninga hvis de velger å ikke være i skoleverket, eller å drive dank på statens regning. At en god del velger å «nave» etter at de er ferdige på skolen, er etter min mening et sykdomstegn i det norske samfunnet. Det er alarmerende at vi har så mange ansvarsløse ungdommer med et så forkvaklet livssyn!

Jeg blir ikke særlig beroliget av hva filosofen Sokrates i antikkens Hellas skrev for ca. 2450 år siden: «Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus. De har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker og prater når de egentlig burde arbeide. De unge reiser seg ikke opp lenger når eldre folk kommer inn i værelset. De motsier foreldrene sine, skryter i selskaper, sluker søtsaker når de sitter ved bordet, legger beina over hverandre og tyranniserer sine lærere.»